Interdistrital recebe mais de 5 mil torcedores em seletiva do arquipélago do Bailique

Durante três dias, as emoções de uma das maiores competições de futebol amador do Amapá levaram um público de mais de 5 mil torcedores ao estádio Benedito Quaresma, no arquipélago do Bailique. A seletiva da 43ª edição do Torneio Interdistrital teve emoção do início ao fim e classificou duas equipes no masculino e duas no feminino para a fase final, que ocorrerá na segunda quinzena de outubro, em Macapá.

As comunidades não mediram esforços para participar da disputa. Famílias inteiras compareceram para empurrar seus times à vitória. Mães que levaram os filhos de colo e amamentando não deixaram de apoiar. Nem mesmo o sol forte foi capaz de espantar os torcedores. Algumas equipes, como Eluzai, Maranata e Junco, participaram pela primeira vez da competição e deram trabalho aos seus adversários.

No feminino, uma final emocionante entre Vila Progresso e Igarapé do Meio, que foi decidida somente nas penalidades máximas. Melhor para as meninas do Igarapé, que não erraram nenhuma cobrança e carimbaram o passaporte para as finais. No confronto masculino, o Jaranduba não resistiu a força do Jangadinha e perdeu por 2 a 1. Os campeões e vice em cada modalidade serão os representantes do Bailique na etapa final.

Mais de 25 times participaram da seletiva e 24 jogos foram realizados. Foram marcados 59 gols com média de 2,5 por partida, melhor em todas as seletivas já realizadas. A disputa é organizada pela Prefeitura de Macapá, por meio da Coordenadoria Municipal de Esporte e Lazer (Comel).

A gestora da pasta, Naldima Flexa, afirmou que esta foi uma das melhores disputas. “Costumo dizer que o Bailique sempre traz bons representantes na fase final. E aqui vimos a verdadeira essência do Interdistrital. Famílias inteiras compareceram e torceram bastante pelos seus times. Tenho certeza que Igarapé do Meio, Vila Progresso [feminino], Jaranduba e Jangadinha [masculino] são fortes candidatos ao título da competição”, finalizou.

Campeões e vice, respectivamente, receberam a quantia de R$ 1 mil e R$ 700,00 para as custear as despesas na fase final na capital.

Jonhwene Silva

