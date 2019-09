Invista em cursos e avance na carreira profissional

Desempregado, insatisfeito com o trabalho ou com o intuito de crescer na empresa? A saída para todas essas situações passa pelo aperfeiçoamento.

Aline Diniz

Movimente-se para ter mais oportunidades

“A gente acaba sendo remunerado e valorizado por aquilo que podemos entregar como resultado”, considera a especialista em carreira Fernanda Schröder. Ela acrescenta que cursos online, presenciais, especializações, entre outros, podem ajudar bastante na evolução do profissional.

Porém, ela diz que o trabalhador deve escolhes programas que tenham relações com seus projetos profissionais (técnicas de liderança, idiomas, redação, marketing, informática). “Não adianta fazer cursos só por fazer. As disciplinas precisam estar alinhadas com os objetivos”, ressalta.

Outra dica é escolher programas que possam ajudar a melhorar os “pontos fortes”. Ou, pelo contrário, trabalhar as dificuldades que o profissional encontra para desempenhar suas atividades diárias. Movimente-se e pesquise as melhores opções para o seu caso!

