Covid-19: confira os grupos que serão vacinados nesta quinta-feira (25)

Aptos a receberem os imunizantes podem realizar agendamento on-line para agilizar atendimento.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) segue com a ação de aplicação de primeira, segunda e terceira dose da vacina contra a Covid-19 nesta quinta-feira (25). Para agilizar os atendimentos nos pontos de vacinação, os aptos a receberem os imunizantes podem realizar o agendamento on-line no site da Prefeitura de Macapá.

Para fazer o agendamento, o usuário deve acessar a área de acesso rápido no site e buscar pelo Cadastro Único da Saúde para fazer sua inscrição. Posteriormente, o usuário deve buscar o botão Agendamento de Vacinas, inserir as informações que serão requisitadas, selecionar o dia, local e horário para vacinação.

Os usuários que encontrarem dificuldades de acesso ao sistema ou instabilidade de internet, podem ir direto aos pontos de vacinação, para receberem os imunizantes. Além disso, os pontos de drive-thru são de livre demanda para público específico.

Confira os pontos de vacinação mediante agendamento

Unidades Básicas de Saúde

As Unidades Básicas de Saúde (UBSs): Brasil Novo, BR-210, Novo Horizonte, Marcelo Cândia, Álvaro Corrêa, Pedro Barro, Pedrinhas, Raimundo Hozanan, Padre Raul Matte, Leozildo Fontoura, São Pedro, Rosa Moita, Lélio Silva, Marabaixo, Cidade Nova, Pacoval e Perpétuo Socorro. Esses locais funcionam das 8h às 12h e das 14h às 18h.

As UBSs atendem os seguintes públicos:

1ª dose: adolescentes de 12 a 17 anos, público em geral de 18 anos ou mais;

2ª dose: de Pfizer, Astrazeneca e CoronaVac para grupos correspondentes e

3ª dose: idosos de 60 anos +, pessoas imunossuprimidas, profissionais da saúde e público em geral de 18 anos ou mais, com ou sem comorbidades.

Pontos Extras

A Unidade Covid Santa Inês, o Macapá Shopping e o Amapá Garden Shopping também são pontos de vacinação. Os horários disponíveis é de 9h às 15h e os públicos atendidos são: 1ª dose: adolescentes de 12 a 17 anos, público em geral de 18 anos ou mais; 2ª dose: de Pfizer, Astrazeneca e CoronaVac para grupos correspondentes e 3ª dose: idosos de 60 anos +, pessoas imunossuprimidas, profissionais da saúde e público em geral de 18 anos ou mais, com ou sem comorbidades

Pontos de livre demanda

Os pontos de drive-thru da Praça Floriano Peixoto e do Zerão irão atender por livre demanda, ou seja, sem necessidade de agendamento. Nestes locais serão aplicadas, das 9h às 13h, exclusivamente, a 1ª dose da vacina para pessoas de 18 anos ou mais, e 2ª dose de CoronaVac e Astrazeneca para os grupos correspondentes.

Intervalo entre doses

1ª e 2ª dose

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) reduziu o intervalo entre a primeira e segunda dose de AstraZeneca para 21 dias, no mínimo, seguindo o mesmo intervalo entre D1 e D2 de Pfizer. No caso da Coronavac, o intervalo continua sendo de 30 dias, ou de acordo com a marcação no cartão do usuário.

2ª e 3ª dose

O intervalo entre a segunda e a terceira dose será de 5 meses para pessoas de 18 anos ou mais, com ou sem comorbidades, idosos e profissionais de saúde. Para pessoas imunossuprimidas o intervalo é de 28 dias entre a D2 e a D3.

Documentação

Para receber uma das doses dos imunizantes, é preciso apresentar originais e cópias de um documento oficial com foto, CPF, comprovante de residência e carteira de vacinação. Quem apresenta alguma comorbidade precisa também apresentar laudo médico que comprove a condição.

Para quem vai receber a 2ª ou 3ª dose, precisa apresentar a carteira de vacinação com indicação do recebimento de doses anteriores.

Secretaria Municipal de Comunicação Social

