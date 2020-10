Parceria capacitará profissionais do Abrigo São José e Casa da Hospitalidade gratuitamente

O Programa Senac de Gratuidade (PSG) atenderá profissionais cuidadores de idosos

O Sistema Fecomércio AP, por meio Senac Amapá, firma Acordo de Cooperação Técnica para qualificação profissional, com a Secretaria de Inclusão e Mobilização Social (SIMS). O curso ofertado é de Cuidador de Idosos direcionado aos funcionários do Abrigo São José, localizado em Macapá e Casa da Hospitalidade, localizada em Santana.

No total, 17 profissionais que atuam nestas instituições serão contemplados com o curso, que tem a duração de 160 horas.

Ao assinar o acordo, o presidente do Sistema Fecomércio AP, Eliezir Viterbino declara que o Senac investe muito no âmbito social.

“Mais uma vez o Senac investe no social e oferta um curso gratuito pelo qual esses profissionais trarão melhor qualidade e preparo no atendimento ao idoso. Os profissionais qualificados poderão começar novos negócios e expandir sua atuação nesta área tão importante e cuidar daqueles que um dia já cuidaram de nós”, pontua o presidente do Sistema Fecomércio.

Na ocasião, secretária de Inclusão e Mobilização Social (SIMS), Alba Nize Colares, confirma a importância do Senac nesta parceria, enquanto casa de qualificação do comerciário. “A qualificação do Senac abre portas não apenas para aprimorar o cuidado com o idoso, mas é a chance de estarem aptos a conquistar ou criar outros empregos, neste campo de atuação”, finaliza.

A assinatura do Acordo de Cooperação Técnica entre o Sistema Fecomércio e Secretaria de Inclusão e Mobilização Social (SIMS), aconteceu no dia 8 de outubro, às 15h, na sede da Fecomércio em Macapá.

Serviço – Senac Amapá

Endereço: Av. Henrique Galúcio, nº1999, Santa Rita – Macapá/AP.

Site: www.ap.senac.br

Contato para entrevistas:

Andrea Maciel (Coordenadora de Comunicação) – (96) 99207-7636 / (96) 99162-9993

