Sebrae lança 4ª edição do Desafio Liga Jovem no Amapá

Isadora Castro

Colaboração: Denyse Quintas

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae), em parceria com a Secretaria de Estado da Educação (Seed), lança a 4ª edição do Desafio Liga Jovem (DLJ). O lançamento ocorre na sede do Sebrae, no Salão de Eventos Macapá, na segunda, 23 de março, às 8h.

Segundo o gerente da Unidade de Educação Empreendedora do Sebrae (UEE), Maikon Richardson, o Desafio Liga Jovem, proporciona aprendizado e destaca os jovens que buscam alcançar reconhecimento profissional. O projeto tem como objetivo criar soluções para problemas enfrentados por escolas e comunidades em que os estudantes estão inseridos, que envolve ferramentas tecnológicas, como aplicativos, sites, jogos eletrônicos, redes sociais, plataformas ou outras tecnologias.

“Quando um jovem percebe que sua ideia pode gerar impacto real na escola ou na comunidade, sua visão de futuro muda. O Desafio Liga Jovem, promove exatamente isso: transforma a educação em um instrumento de protagonismo, esperança e mudança de vida, com o apoio essencial dos professores”, destacou o gerente, Maikon Richardson.

Inscrição

As inscrições para o Desafio Liga Jovem 2026, são individuais e estão abertas até dia 28 de maio, pelo site https://desafioligajovem.com.br/. Após o cadastro, o estudante pode criar ou ingressar em uma equipe, sendo permitida a participação em apenas uma categoria. A equipe deve ter de dois (2) a cinco (5) estudantes, da mesma instituição de ensino e categoria, e um (1) orientador profissional da educação.

Categorias

O Desafio é dividido em três categorias, de acordo com o nível de ensino. A primeira categoria será destinada a estudantes do 8º e 9º anos do Ensino Fundamental; A segunda categoria é destinada a estudantes de todo o Ensino Médio; e a terceira categoria para estudantes da Educação Profissional e Tecnológica, que inclui aqueles matriculados em cursos técnicos integrados ao ensino médio.

Metodologia

As equipes realizam as entregas dos projetos, incluindo o preenchimento dos formulários e o envio do projeto escrito e do vídeo-pitch (apresentação em vídeo curto), pela plataforma oficial. Em seguida, os projetos passam por uma avaliação on-line.

As equipes com melhor desempenho participam das Bancas Estaduais, realizadas de forma on-line; as classificadas avançam para a Etapa Nacional – Semifinal, que poderá ocorrer de forma presencial ou on-line, conforme definição da organização; por fim, os finalistas participam da Etapa Nacional – Final, realizada de forma presencial em São Paulo.

Premiação

O Desafio Liga Jovem oferece premiações voltadas ao fortalecimento da trajetória acadêmica e profissional dos estudantes, incluindo experiências formativas, oportunidades ligadas a estudo, empreendedorismo e inserção no mercado de trabalho. Todos os participantes recebem certificado de conclusão.

Em nível nacional, a competição prevê mais de R$ 600 mil em premiações, que inclui equipamentos, vales-compra, viagens e outras experiências educacionais. As equipes vencedoras também poderão participar de uma missão internacional em 2027.

Alcance

Desde a criação, em 2022, o Desafio Liga Jovem já impactou mais de 120 mil participantes em todo o Brasil, mobilizou cerca de 12 mil instituições de ensino e resultou em milhares de projetos de inovação social desenvolvidos por estudantes.

A proposta do programa é aproximar educação, tecnologia e empreendedorismo, estimular jovens a identificar desafios reais e criar soluções com potencial de transformação social.

Serviço:

