77% dos brasileiros gostariam de aproveitar a Semana do Consumidor para quitar dívidas, revela pesquisa Serasa

35ª edição do Feirão Serasa Limpa Nome oferece descontos que chegam a 99%, oferecidos por mais de 2 mil empresas.

Criado inicialmente para destacar os direitos dos consumidores, o dia 15 de março ganhou uma nova proporção nos últimos anos e, atualmente, aproxima-se de uma Black Friday fora de época. Com descontos e promoções não só durante a data, mas durante toda a semana, o período impulsiona o consumo e também a negociação de dívidas: segundo uma pesquisa da Serasa, 77% dos brasileiros gostariam de aproveitar o período para quitar pendências financeiras e se livrar das dívidas.



Produzido pelo Instituto Opinion Box, o levantamento também aponta que, para 79% dos consumidores, as promoções da Semana do Consumidor são mais adequadas para pagar dívidas do que para realizar novas compras. Entre os entrevistados, 55% afirmam que já aproveitaram programas de descontos e promoções para quitar pendências anteriormente.

Planejamento e preferências para a Semana do Consumidor

Quando questionados sobre o que motivam a comprar durante essa semana, 51% dos respondentes apontam que promoções exclusivas são o principal motivo. O estudo também mostra um consumidor dividido entre planejamento e oportunidade: 26% dizem que geralmente planejam as compras, mas acabam fazendo algumas aquisições não planejadas.

Ao mesmo tempo, metade dos consumidores (50%) afirma que sempre pesquisam preços antes da Semana do Consumidor para aproveitar melhor as promoções. Ainda assim, a relação com o dinheiro mostra sinais de pressão no orçamento: 24% dizem ter deixado de pagar contas básicas para aproveitar as ofertas.

O levantamento também aponta os meios preferidos para fazer compras durante a Semana do Consumidor. Os canais digitais lideram a preferência: 30% dos consumidores pretendem comprar em sites de e-commerce e outros 30% por meio de aplicativos de compras, enquanto 27% ainda preferem as lojas físicas. Entre as formas de pagamento, o Pix aparece na liderança, sendo citado por 35% dos entrevistados, seguido pelo cartão de crédito (22%) e pelo cartão de crédito parcelado (20%).

Segundo Aline Vieira, especialista da Serasa em educação financeira, esse comportamento mostra como as promoções influenciam o planejamento financeiro dos brasileiros. “Descontos e ofertas têm conquistado um espaço cada vez mais relevante na forma como os consumidores organizam as suas contas e isso pode ser um importante exemplo de como é possível se organizar financeiramente para alcançar certos objetivos”, comenta.

Oportunidade além das compras

Em um período marcado por promoções e oportunidades de consumo, iniciativas voltadas à renegociação de dívidas também ganham destaque: para 63% dos entrevistados, pagar dívidas é a prioridade durante essa semana.

Neste cenário, a 35ª edição do Feirão Serasa Limpa Nome, principal mutirão de negociação de débitos do país, reúne uma série de condições especiais para quem deseja reorganizar as suas finanças, com descontos de até 99%. Ao todo, mais de 2 mil empresas parceiras participam da ação, oferecendo mais de 620 milhões de propostas de acordo em todo o país, sendo 100 milhões dessas ofertas com mais de 90% de desconto. Só no estado do Amapá são mais de 257 mil ofertas com esse percentual.

Para aproveitar, consumidores podem consultar os canais oficiais da Serasa:

● Site: http://www.serasalimpanome.com.br

● App Serasa no Google Play e App Store

● Whatsapp: Número oficial (11) 99575-2096

● 7 mil agências dos Correios com taxas isentas até 1º de abril.

Metodologia

Pesquisa realizada pelo Instituto Opinion Box entre 11 e 23 de fevereiro de 2026, com 2.047 entrevistas realizadas com consumidores de todo o país.

Sobre a Serasa

Com o propósito de revolucionar o acesso ao crédito no Brasil, a Serasa oferece um ecossistema completo voltado para a melhoria da saúde financeira da população por meio de produtos e serviços digitais. Mais informações em www.serasa.com.br e via redes sociais no @serasa.

