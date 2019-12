Décimo terceiro: prefeitura antecipa segunda parcela para esta terça-feira, 17

Com o objetivo de acelerar o aquecimento da economia local com as festas de fim de ano, a Prefeitura de Macapá informa que adiantará o pagamento da segunda parcela do décimo terceiro salário do funcionalismo público do dia 20 para 17 de dezembro.

Lembrando que a primeira parcela de 50% já foi paga, de forma antecipada, em julho de 2019. Com isso, o Município é um dos únicos do estado a ter antecipado o pagamento da primeira parcela e a pagar, dentro do prazo legal, a segunda parcela, também de 50%, injetando no comércio local cerca de R$ 15 milhões.

Segundo o secretário municipal de Finanças, Jesus Vidal, apesar das dificuldades de arrecadação, a gestão realizou planejamento para manter os salários em dia. “É um direito do trabalhador, mas se não tivéssemos feito todo um planejamento financeiro, não iríamos conseguir honrar com esse compromisso, como acontece em muitas cidades brasileiras”, afirma.

O pagamento da segunda parcela do 13º será creditado na conta salário dos servidores na manhã desta terça, 17, a partir das 8h.

Amelline Borges

Amazônia Brasil Rádio Web ao vivo!>

Curtir isso: Curtir Carregando...