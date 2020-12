Justiça Eleitoral disponibiliza consulta aos boletins de urna das Eleições Municipais

Informações sobre a votação dos candidatos em cada seção eleitoral poderá ser consultada pela internet

A Justiça Eleitoral disponibilizou a consulta aos dados constantes nos Boletins de Urna (BU) na internet, em cumprimento ao disposto no artigo 206 da Resolução TSE nº 23.611/2019, que dispõe sobre os atos gerais do processo eleitoral para as eleições 2020.

A norma estabelece que, em até 3 dias após o encerramento da totalização, o Tribunal Superior Eleitoral disponibilizará em sua página na internet a opção de visualização dos boletins de urna recebidos para visualização, o que permite a qualquer cidadão, verificar quantos votos os candidatos obtiveram em cada uma das seções eleitorais.

O resultado das eleições realizadas neste domingo (06) em Macapá, bem como dos demais municípios brasileiros, nas eleições realizadas em 15 e 29 de novembro, já estão disponíveis para consulta.

A medida visa dar maior transparência e confiabilidade ao sistema de totalização dos votos, e possibilita a visualização de todas as informações contidas no boletim de urna impresso pela urna eletrônica após o encerramento da votação: identificação da zona, seção e local de votação; data de abertura e fechamento da urna; códigos de identificação e resumos da correspondência; total de votos por partido, total de votos por candidato; total de votos nominais; total de votos de legenda; total de votos nulos e em branco; total de votos apurados; eleitorado apto para votar na seção; e código interno da urna eletrônica.

A consulta pode ser feita no site do Tribunal Superior Eleitoral, no endereço https://resultados.tse.jus.br, na aba “Boletins de Urna”, selecionar o tipo de eleição, o ano, a unidade da federação e o município.

—

Fernanda Picanço

Assessora de Comunicação

Tribunal Regional Eleitoral do Amapá

