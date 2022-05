Índice de Atividade Econômica do BC tem alta de 0,34% em fevereiro

IBC-Br marcou 139,83 pontos, próximo ao patamar de dezembro



O Índice de Atividade Econômica (IBC-Br), divulgado hoje (2) pelo Banco Central, indica que a economia brasileira cresceu 0,34% em fevereiro, na comparação dessazonalizada com janeiro.

O Banco Central revisou a queda apresentada em janeiro, que passou de 0,99% para 0,73%. Em fevereiro, o IBC-Br marcou 139,83 pontos, próximo ao patamar de dezembro (139,85).

No acumulado de 12 meses, a atividade econômica registra alta de 4,82%. O índice de 12 meses é mais estável que os indicadores mensais, que são alvo de frequentes revisões.

O IBC-Br, que possui frequência mensal, é considerado pelo mercado uma espécie de prévia do cálculo do Produto Interno Bruto (PIB) – soma de todos os bens e serviços produzidos no país – que é divulgado com frequência trimestral pelo Instituto Nacional de Geografia e Estatística (IBGE). Os dois indicadores, contudo, possuem metodologias de cálculo diferentes.

