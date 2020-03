Concurso TCU 2020: Edital é autorizado com 20 vagas para Auditor

Presidente do Tribunal de Contas da União, ministro José Mucio Monteiro, já anunciou a abertura de novo concurso

Saulo Moreira

O Tribunal de Contas da União tem expectativa de abrir um novo edital de concurso público (Concurso TCU) em 2020. O órgão publicou a autorização de seu novo certame nesta segunda-feira, 02 de março, no Diário Oficial da União. Serão oferecidas, ao todo, 20 vagas imediatas, além de cadastro reserva, no cargo de Auditor de Controle Externo. O Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) para 2020 consta 30 vagas para provimento.

Para concorrer a uma das vagas, os candidatos deverão ter nível superior em qualquer área de formação. Os salários podem chegar a R$17.371,38.

O salário conta com vencimento básico, a gratificação de desempenho, o auxílio alimentação (R$1.011,04) e o auxílio transporte (R$1.249,61). O valor da gratificação de desempenho é de R$8.475,69 para auditores.

Veja também:

Alibaba, do AliExpress, lança AI capaz de detectar coronavírus

Ararinhas-azuis chegam ao Brasil nesta terça-feira

Além disso, os servidores contarão com outros benefícios, como auxílio pré-escolar, no valor de R$791,58, assistência médica, de R$334,51, e exames periódicos, de R$135,96.

Enquanto o edital de concurso ainda não é divulgado, o déficit de servidores aumenta. Segundo o Portal de Transparência do Tribunal de Contas da União (TCU), atualmente o órgão apresenta 432 postos vagos. Os dados são referentes ao mês de outubro de 2019.

Do quantitativo de cargos vagos, 194 são de auditores e 238 para técnicos, conforme distribuição: Técnico de Controle Externo (68), Técnico Administrativo (138), Técnico Operacional (27), Técnico em Tecnologia da Informação – TI (02), Técnico em Enfermagem (03), Auditor de Controle Externo (178), Auditor de Enfermagem (01), Auditor em Tecnologia da Informação (12) e Auditor de Medicina (03).

O novo certame foi anunciado pelo presidente do órgão, ministro José Mucio Monteiro, durante a sessão plenária realizada no dia 07 de agosto. Segundo o presidente, o edital será para o preenchimento de 30 vagas, com objetivo de recomposição de servidores. Os cargos que serão ofertados no certame ainda não foram informados.

“Ano que vem [2020] está previsto no orçamento preenchermos 30 vagas. Desse déficit que temos, vamos recompor 30, mas o trabalho tem sido intenso. Temos feito muito com menos, mas com muito esforço, motivação e dedicação por toda a equipe do tribunal”, disse o presidente.

Ainda de acordo com o presidente, o Orçamento de 2020 conta com R$2,235 bilhões, valor apenas 0,06 superior ao deste ano. “Deste montante, R$1,973 bilhões corresponde aos gastos de pessoal e R$250 bi às demais despesas,” revelou.

Veja mais no Notícias Concursos

Amazônia Brasil Rádio Web ao vivo!>

Curtir isso: Curtir Carregando...