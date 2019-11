Dicas infalíveis para ser aprovado em um concurso público

Ser aprovado em um concurso público tem se tornado o objetivo de vida de muitos brasileiros. De acordo com dados da Associação Nacional de Proteção e Apoio aos Concursos (ANPAC), o número de pessoas interessadas em prestar concursos cresce 40% ao ano.

Em busca da aprovação, há quem estude por conta ou aqueles que optam por ingressarem em um curso preparatório para concursos públicos. No entanto, o caminho até a aprovação não é fácil e exige dedicação. Em certos casos, o candidato precisa abrir mão de muitas coisas em prol desse objetivo.

Mais eficiência e menos sacrifício.

Para ajudar nesta jornada, Daniel Lustosa, coordenador pedagógico do AlfaCon Concursos, listou 10 dicas importantes sobre como estudar para um concurso público:

1) A decisão é fundamental: o candidato precisa optar por qual carreira, cargo ou função quer exercer e estudar com foco nos respectivos editais;

2) Tempo é tudo! Não espere o edital sair para começar a se preparar, baseie seu estudo por editais anteriores;

3) Tenha em mãos as ferramentas necessárias: um bom curso preparatório e materiais focados no edital escolhido são fundamentais para sua aprovação. Com o cupom AlfaCon você economiza em cursos online e materiais didáticos;

4) A prática leva à perfeição: quanto mais exercícios, questões de provas e simulados você fizer, melhor!

5) A palavra de ordem é FOCO: tenha um plano de estudo e siga-o rigorosamente;

Veja mais no R7

Abertura do Encontro dos Tambores no Amapá>

Curtir isso: Curtir Carregando...