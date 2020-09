Concurso FUNAI: 826 vagas distribuídas em 39 regionais

Concurso FUNAI: oportunidades serão para cargos de níveis médio e superior

Olá, concursando! A equipe de comunicação do Gran Cursos Online entrou em contato com a assessoria de comunicação da Fundação Nacional do Índio para trazer novidades referente ao concurso FUNAI. As lotações ainda não foram definidas, porém as 826 vagas serão distribuídas em todas as 39 coordenações regionais, são elas:

As oportunidades serão para diversos cargos e níveis:

Nível Superior

Administrador, Antropólogo, Arquiteto, Arquivista, Assistente Social, Bibliotecário, Contador, Economista, Engenheiro, Engenheiro Agrônomo, Engenheiro Florestal,Estatístico,Geógrafo,Indigenista Especializado, Médico Veterinário, Pesquisador, Psicólogo, Sociólogo, Técnico em Assuntos Educacionais, Técnico em Comunicação Social e Zootecnista.

Nível Médio

Agente em Indigenismo.



A remuneração inicial para os futuros aprovados no Concurso FUNAI é de :

Nível Médio – R$5.349,07.Nível Superior – R$6.420,87.

