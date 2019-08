Assembleia Legislativa confirma o lançamento do edital do concurso para esta quinta, 29

O presidente da Assembleia Legislativa, deputada Kaká Barbosa (PL), confirmou para esta quinta-feira (29/8/2019), às 11h, o ato de lançamento do edital do concurso público da Assembleia, no plenário da Casa da Leis. O anúncio ocorre após 27 anos da realização do primeiro certame, após a instalação do Legislativo. O evento contará ainda com a participação do presidente da Comissão Especial do certame, deputado Paulo Lemos, do Procurador-geral da Casa, Dr. Eugênio Fonseca e o Diretor-geral Cézar Melo e a técnica Legislativa, Gracilene Sá.

“Tudo o que foi programado pela nossa gestão estamos conseguindo executar e o concurso é mais uma etapa entre tantas outras como a própria reforma administrativa que nós possibilitou a estruturar e organizar o Legislativo”, pontuou o chefe da Casa de Leis, deputado Kaká Barbosa.

Para o presidente, o lançamento do edital torna o dia histórico e faz da data um momento ímpar e consolida, com ações concretas, uma nova Assembleia Legislativa. “Entres todos os nossos atos, ainda podemos destacar a recuperação do espaço físico, a retomada da obra do prédio, parada há mais de dez anos, e a valorização do nosso servidor”, enumerou.

01O concurso será executado pela Fundação Carlos Chagas. Para o presidente da Comissão Especial do concurso, deputado Paulo Lemos, com o lançamento do edital, à Assembleia conclui a primeira etapa do certame. “Até a confirmação da data de lançamento do edital, a desconfiança quanto a realização do certame era muita e poucos acreditaram que seria possível, é esta é a melhor resposta que podemos dá a quem não acreditava, agora, é estudar para passar”, salientou.

Com o lançamento do edital, os próximos passos para a realização do certame (as provas) passa a ser de responsabilidade da Fundação Carlos Chagas, instituição contratada pela Assembleia para executar o concurso.

Site ALAp

