SESI Amapá seleciona candidatos para o Programa Jovem Aprendiz

Macapá – O Serviço Social da Indústria (SESI) do Amapá realiza processo seletivo para o Programa Jovem Aprendiz. Estão sendo disponibilizadas vagas nas unidades de Macapá e Santana para Assistente Administrativo e Operador de Computador.Serão contratados estudantes ou egressos do ensino médio, com faixa etária entre 14 e 23 anos, sob o regime celetista – Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT).

Em Macapá estão sendo ofertadas seis vagas para Assistente Administrativo e duas vagas para Operador de Computador. Para a unidade do SESI em Santana será contratado um estudante de Assistente Administrativo.

Não poderão participar do Processo Seletivo candidatos que possuam vínculo de parentesco, natural ou civil, com dirigente ou empregado do Serviço Social da Indústria (SESI) ou do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) Amapá.

Os currículos devem ser entregues até o dia 18 de janeiro, das 9h às 11h e das 15h às 17h, nos locais abaixo:

Em Macapá:

Recepção da Casa da Indústria

Endereço: Av. Padre Julio Maria Lombaerd Nº 2000 – Santa Rita

Em Santana:

Secretaria da Unidade integrada SESI/SENAI

Endereço: Av. B1 Nº 50 – Vila Amazonas