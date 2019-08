Hábitos de concurseiros altamente eficazes – Dicas de Estudo

Muitas pessoas me perguntam o que separa os aprovados daqueles que não conseguem a aprovação. Há, é verdade, alguns hábitos de concurseiros que são comuns entre os aprovados e talvez listá-los seja útil para você neste momento. Confira a seguir

1) Fazer dos estudos um hábito

Por falar em hábito, estudar como um estilo de vida e um hábito que se pratica todos os dias é um dos diferenciais dos aprovados. Isso torna o ato de estudar em algo natural e prazeroso, e não um fardo, como acontece para muitos.

No começo, pode ser desafiador ter que estudar todos os dias ou quase isso. Mas com o tempo, pelo menos 21 dias, os estudos se tornam algo integrado à rotina. Crie uma planilha de 21 dias de estudo, podendo estudar todos os dias, em dias intercalados ou conforme o seu ciclo de estudos – veja no link mais sobre esta metodologia.

2) Não se comparar e nem temer a concorrência

Na verdade, toda vez que você se compara com alguém, você perde. Você é um ser único, com habilidades e competências próprias. Tem o seu próprio modo de estudar e perceber as coisas. Precisa encontrar a sua maneira de obter resultados, independentemente do que os outros estão fazendo. Criar o seu modelo próprio de estudo – utilizando sim as técnicas mais eficazes – é outro hábito comum entre os aprovados. Não se compare: seja justamente diferente e use com inteligência os seus recursos próprios.

É bom saber a proporção de candidatos por vagas e tudo mais. Mas a concorrência não pode ser parâmetro para as suas conquistas. Seja confiante e faça o seu melhor antes de perder tempo ou temer os concorrentes.

3) Manter uma metodologia de estudo

Ter uma metodologia de estudo faz com que você aproveite bem o seu tempo útil, dá perspectiva do que precisa ser feito e organiza todo o conteúdo a ser estudado. Uma das metodologias que mais indico, como já disse, é o ciclo de estudos. Mas há outras formas de estudar que podem ser mais alinhadas com o seu perfil.

