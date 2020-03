Alibaba, do AliExpress, lança AI capaz de detectar coronavírus

Com 96% de precisão, sistema faz o trabalho em apenas 20 segundos

Nina Gattis

O Alibaba, grupo chinês de e-commerce e tecnologia, desenvolveu um sistema de inteligência artificial (IA) que é capaz de diagnosticar, em questão de segundos, pessoas infectadas com o Covid-19.

Segundo uma reportagem publicada pelo jornal japonês Nikkei, o sistema do Alibaba pode detectar o novo coronavírus em tomografias computadorizadas do peito de pacientes com a ajuda da IA, que analisa as imagens e dá o resultado em apenas 20 segundos e com precisão de 96%, mesmo em casos de pneumonia viral, doença que se parece muito visualmente com o novo coronavírus.

A mesma tarefa, se executada manualmente, pode demorar cerca de 15 minutos, já que as mais de 300 imagens tomográficas devem ser analisadas minuciosamente por olhos humanos.

Para entregar resultados rapidamente, a IA do Alibaba foi treinada com imagens e dados de cinco mil casos confirmados e testada em hospitais de toda a China, dos quais 100 já estão utilizando o sistema para diagnósticos.

