Seis dicas para incentivar a alimentação saudável de crianças

Nutricionista faz sugestões para desenvolver bons hábitos dos pequenos a partir das escolhas de adultos

Quem tem criança por perto sabe: qualquer alimento que um adulto leva à boca não passa despercebido pelos pequenos. Por isso, os hábitos de gente grande têm tanta influência na maneira como as crianças desenvolvem o paladar. “Assim como adultos, crianças precisam de uma alimentação saudável e diversificada que é aprendida nos primeiros anos de vida”, diz Tayse Correia, nutricionista parceira da Fit Food. Com isso, as escolhas dos adultos são as principais referências para incentivar a alimentação equilibrada de crianças desde cedo. Confira a seguir seis dicas da nutricionista:

1. Realizar refeições à mesa e explicar a importância de cada alimento de uma forma leve durante as refeições;

2. Convidar as crianças para participar do preparo de alimentos e criar novas receitas incluindo ingredientes que elas gostam;

3. Garantir que os pratos e as lancheiras tenham uma combinação dos 3 macronutrientes: carboidratos, proteínas e gorduras; incluir vegetais, frutas, raízes, carnes, ovos, grãos e azeite de oliva.

Estimular o paladar com o sabor natural dos alimentos. Se for necessário adoçar, usar frutas secas ou mel desde que não tenham nenhuma doença metabólica como diabetes ou obesidade.

