Grupo Cataratas abre inscrições para trainee 2026 com foco em diversidade

Programa “Só Feras: Identidades Brasileiras” busca talentos que unam inovação e sustentabilidade no turismo



O Grupo Cataratas está com inscrições abertas para o programa de trainee 2026, “Só Feras: Identidades Brasileiras”. A iniciativa reforça o compromisso da companhia com a diversidade e a inclusão, ao mesmo tempo em que busca talentos capazes de gerar soluções inovadoras e sustentáveis para o setor de turismo O processo seletivo será conduzido às cegas, sem considerar foto, nome, gênero ou instituição de ensino, garantindo maior equidade e foco nas competências e ideias dos candidatos. As inscrições poderão ser feitas até o dia 12 de dezembro, por meio do link.



O programa oferece quatro vagas, sendo duas para a área de Operações em Turismo, voltadas para candidatos formados em Turismo, Engenharia, Administração, Relações Internacionais e áreas correlatas, e duas para a Área Técnica em Biologia, com foco em Biologia, Ciências Ambientais, Veterinária, Zootecnia e formações afins. Podem se inscrever candidatos que tenham concluído a graduação entre dezembro de 2023 e dezembro de 2025.



Processo Seletivo

Para se qualificarem, os candidatos precisam atender a pelo menos seis dos doze critérios de aderência, que incluem experiência profissional ou de estágio, intercâmbio, trabalho voluntário e iniciação científica, entre outros.



A seleção será realizada em etapas, incluindo preenchimento de ficha curricular, provas de raciocínio lógico, Português, Matemática e Informática, além de uma avaliação de conduta e atitudes, com aprovação mínima de 70% em cada fase. Os candidatos aprovados na primeira fase, prevista para novembro, participarão de um desafio, em formato de áudio de até três minutos, que abordará temas ligados à inovação e à sustentabilidade no turismo. Em seguida, os que avançarem passarão por avaliação comportamental e, a partir de janeiro de 2026, participarão de entrevistas situacionais, dinâmicas e desenvolvimento de projeto acompanhado por mentoria estratégica, finalizando com a apresentação do trabalho à diretoria – sempre às cegas.



O programa valoriza a diversidade e busca reforçar no quadro de lideranças a interseccionalidade que reflete tanto o turismo quanto a riqueza do povo brasileiro. Incentivamos a participação de mães, mulheres, pessoas com deficiência, pessoas 50+, pessoas trans, travestis e não-binárias, pretos e pardos, além de povos tradicionais.



Na última edição, em 2023, o programa recebeu mais de 25 mil inscrições, consolidando-se como uma das principais portas de entrada para talentos no setor de turismo sustentável. “O processo é desafiador e de muito aprendizado. Como é às cegas, cada etapa valoriza de fato o talento e as ideias de quem participa, sem qualquer influência de nome, gênero ou histórico. Depois da aprovação, o programa continua sendo transformador: os treinamentos, mentorias e desafios práticos me prepararam para crescer dentro da companhia e assumir uma posição estratégica. Foi uma experiência que marcou minha carreira e me mostrou, na prática, a força da diversidade no Grupo Cataratas”, afirma Ana Nathalia Pessoa, Supervisora de Pesquisa e ex-trainee do Grupo Cataratas.

