Planetário do Pará participa da 17ª Semana de Museus com ampla programação

O Centro de Ciências e Planetário do Pará, vinculado à Universidade do Estado do Pará (Uepa), participa nesta sexta-feira (17) e no sábado (18) da 17ª Semana de Museus, promovida no Estado pela Secretaria de Cultura (Secult). A iniciativa nacional começou no último dia 13 (segunda-feira) e prossegue até 19 de maio (domingo), em 1.114 instituições de cultura de todo o País. O evento é alusivo ao Dia Internacional de Museus, celebrado em 18 de Maio. O tema deste ano é “Museus como Núcleos Culturais: O Futuro das Tradições”.

Nesta sexta-feira haverá palestras no Planetário sobre diversos assuntos, como “Museus como núcleos culturais: o futuro das tradições”, e “Entre a Tradição e a Ciência: Bruno de Menezes em experiências etnográficas”. A programação inclui ainda a exposição “Tabela Periódica dos Elementos: uma descoberta da humanidade”, em comemoração ao Ano Internacional da Tabela Periódica e aos 20 anos do Centro de Ciências e Planetário do Pará. O público participará do lançamento do Projeto Planetário Curioso, que consiste na distribuição de marcadores de páginas com uma curiosidade das áreas em que o Planetário atua, como ciência, física e matemática.

Ainda no dia 17 haverá a apresentação do Quarteto de Cordas Paulino Chaves, do ­Núcleo de Arte e Cultura­ (NAC), da Universidade do Estado do Pará (Uepa), e sessões na Cúpula Kwarahy.

No dia 18 (sábado), a programação oferece visitas gratuitas ao Centro, com o “Planetário de Portas Abertas”. As sessões na cúpula serão das 15 às 18 h. Os interessados devem ir ao local para retirar os ingressos, que serão distribuídos uma hora antes do início das sessões.

A diretora do Planetário, Sinaida Vasconcelos, ressalta a importância da participação na Semana de Museus. “Já é uma tradição fazer parte desse evento, que é uma forma de divulgar o conhecimento científico e popularizar a ciência”, disse a diretora.

Programação:

Dia 17 de maio – Abertura do Evento 17ª Semana Nacional de Museus, das 8h30 às 8h45, no Planetário, na Rodovia Augusto Montenegro, KM-03, bairro Mangueirão.

Palestra “Museus como núcleos culturais: o futuro das tradições”, às 09 h.

Palestrante: Prof. Dr. Diego Ramon Silva Machado (Uepa).

Sessão na Cúpula – às 10h30.

Palestra “Entre a Tradição e a Ciência: Bruno de Menezes em experiências etnográficas”, às 14h30.

Palestrante: Prof. Dr. Rodrigo Wanzeler (Instituto Federal do Pará – IFPA).

Abertura da Exposição “Tabela Periódica dos Elementos: uma descoberta da humanidade”, às 15h45.

Visitação à Exposição “Tabela Periódica dos Elementos: uma descoberta da humanidade”, às 16 h.

Atração Cultural – Quarteto de Cordas Paulino Chaves­, do Núcleo de Arte e Cultura­ da Uepa, às 16 h.

Dia 18 maio

“Planetário de Portas Abertas” – visitação gratuita ao Centro de Ciências e Planetário do Pará, das 15 às 18 h.

Por Ize Sena

Agencia Pará