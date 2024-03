Saiba como mudar a titularidade da conta de água no site da CSA

O serviço é gratuito e está disponível nas agências da concessionária ou pelo site csa-equatorial.com.br/.

A conta de água é de responsabilidade de quem mora no imóvel seja você o novo proprietário ou apenas um inquilino. Entretanto, é muito comum clientes só perceberem a necessidade da troca de titularidade no momento de uma situação de urgência. Por isso, a Concessionária de Saneamento do Amapá (CSA) ressalta que é essencial solicitar a troca de titularidade o quanto antes para evitar transtornos.

Atualmente, o cliente da CSA pode solicitar o serviço de duas formas: pessoalmente nas agências de atendimento ou pelo site https://csa-equatorial.com.br/ clicando no menu “trocar a titularidade” e seguindo o passo a passo indicado no portal.

“Com a troca de nome, o cliente garante o direito de ser cobrado pelo consumo apenas a partir do dia em que comprou ou alugou o imóvel. Portanto, não pode ser responsabilizado por débitos ou irregularidades na medição anterior à mudança. Deixar a conta de água no nome de terceiros pode causar grandes problemas, pois é o titular da conta contrato quem possui a gestão da unidade consumidora”, explica o executivo de Comunicação, Cássio Albuquerque.

Para consultar os endereços e horários das agências de atendimento presencial, acesse: https://csa-equatorial.com.br/contato/unidades-presenciais-de-atendimento/

Benefícios

O procedimento oferece ao titular maior segurança e agilidade na solicitação de serviços, como por exemplo, a negociação de débitos, que só pode ser feita pelo responsável do imóvel.

“Vale lembrar, que a conta de água também é um documento utilizado como comprovante de residência, o qual é requisitado por quase todo tipo de cadastro como por exemplo para a abertura de contas bancárias, solicitação de empréstimos, benefícios, entre outras coisas”, complementa Cássio.

Documentos necessários

Para pessoas físicas, a troca de titularidade da fatura de água é realizada mediante o envio da seguinte documentação: documento de identificação com foto e CPF; documento de vínculo com o imóvel e cartão social (NIS e BPC), se possuir. Para pessoas jurídicas, a documentação exigida é: contrato ou estatuto social; cartão CNPJ; documento de vínculo com o imóvel e documento com foto e CPF do sócio solicitante. O novo titular não pode ter débitos com a concessionária, vinculados ao seu CPF ou CNPJ;

Os pedidos de troca de titularidade também podem ser feitos por um representante. Nesse caso, é necessário incluir o documento com foto e CPF do representante e uma procuração autenticada.

Confira a lista completa de documentos necessários para este procedimento: https://csa-equatorial.com.br/troca-de-titularidade/#m-comprovantes-de-vinculo-com-o-imovel

Fale Conosco

Para outras informações sobre os serviços da CSA ou registro de ocorrências relacionadas às operações de água e esgoto nas áreas urbanas dos 16 municípios do Amapá, a concessionária mantém um canal de comunicação ativo com os clientes, disponível 24 horas no telefone 0800 086 0116.

