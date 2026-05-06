Semana da Literatura Brasileira promove debates sobre autoria feminina e diversidade na escrita

Evento do coletivo Pena & Pergaminho acontece nos dias 6, 7 e 9 de maio, com mediação da jornalista Mary Paes e participação de escritores amapaenses

O Coletivo artístico-literário Pena & Pergaminho realiza, nos dias 6, 7 e 9 de maio, a Semana da Literatura Brasileira, com programação online dedicada à reflexão sobre a produção literária feminina no país. A iniciativa acontece em alusão ao Dia da Literatura Brasileira, comemorado em 1º de maio, e propõe ampliar o diálogo sobre diferentes vozes e linguagens da literatura nacional.

Escritor Bruno Muniz estará presente na Semana da Literatura Brasileira.

Com transmissão ao vivo pelo Instagram @penaepergaminhoap, o evento reúne os escritores Lara Utzig, Genniffer Moreira e Bruno Muniz, que conduzirão conversas sobre a obra de autoras fundamentais como Rachel de Queiroz, Carolina Maria de Jesus e Natália Borges Polesso. A mediação será da jornalista Mary Paes, com espaço para participação do público.

A programação destaca diferentes perspectivas da escrita de mulheres no Brasil — da denúncia social à literatura contemporânea — evidenciando trajetórias que ampliam o cânone literário e fortalecem narrativas diversas.

Escritora Genniffer Moreira é coordenadora do evento.

Coordenadora do projeto, Genniffer Moreira ressalta o papel formativo da iniciativa:

“Nosso objetivo é aproximar o público de obras essenciais da literatura brasileira escritas por mulheres, promovendo reflexão, identificação e acesso. É também uma forma de valorizar diferentes experiências e ampliar o olhar sobre o que entendemos como literatura.”

CRONOGRAMA

6 de maio (quarta-feira) às 19h

Autora em pauta: Natália Borges Polesso, com a poeta, escritora e Prof.ª Dra. Lara Utzig

Autora em pauta: Natália Borges Polesso, com a poeta, escritora e Prof.ª Dra. Lara Utzig 7 de maio (quinta-feira), às 19h

Autora em pauta: Maria Carolina de Jesus, com a poeta e escritora Genniffer Moreira

Autora em pauta: Maria Carolina de Jesus, com a poeta e escritora Genniffer Moreira 9 de maio (sábado), 16h

Autora em pauta: Raquel de Queiroz, com o poeta e escritor Bruno Muniz.

Atuação cultural do Pena & Pergaminho

Fundado em 2012, no Amapá, o Coletivo Pena & Pergaminho atua na produção e difusão artística dos mais diversos segmentos, em especial, a literatura. O grupo reúne escritores, poetas e artistas em ações que envolvem escrita criativa, performance, música e artes visuais, promovendo encontros, oficinas e publicações.

Entre seus objetivos estão o incentivo à produção literária local, o fortalecimento da identidade cultural amazônica e a criação de espaços de formação e troca entre artistas e leitores.

Serviço

Semana da Literatura Brasileira

6 e 7 de maio – 19h

9 de maio – 16h

Transmissão: Instagram @penaepergaminhoap

Fotos: arquivo do Pena & Pergaminho

Atendimento à imprensa:

Mary Paes – (96) 99179-4950

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