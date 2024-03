Recadastramento da meia-passagem encerra dia 29 de março

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amapá (Setap) anunciou para 29 de março o encerramento do recadastramento da meia-passagem. O processo, que é presencial, iniciou em 8 de janeiro. A partir desta data, os estudantes que estiverem com seus cartões de meia-passagem e não renovarem o benefício, terão a funcionalidade bloqueada.

Todas as escolas, tanto públicas quanto particulares já iniciaram o ano letivo. Desde o ano passado, o processo inicia logo em janeiro para atender primeiramente os estudantes de escola particulares que antecipam o início das aulas. No final de fevereiro iniciaram as aulas da rede municipal e esta emana da rede estadual.

Existe também a expectativa do calendário do cadastramento para o Passe Livre Estudantil, programa do Governo do Estado. “Os dois benefícios são conexos. Para ter acesso ao Passe Livre, o estudante precisa primeiro fazer o cadastro da meia-passagem. A partir dai, basta estar inserido em programas sociais e demonstrar situação de vulnerabilidade social para ter acesso ao Passe Livre”, explica Renivaldo Costa, diretor de Comunicação Social do Setap.

Veja a seguir os documentos necessários:

• Cadastro: declaração escolar do ano de 2024, comprovante de residência e RG ou certidão de nascimento;

• Recadastro: declaração escolar do ano e 2024 e cópia/imagem da carteirinha de meia-passagem;

O atendimento acontecerá na sede do sindicato no Centro de Macapá, na Avenida Padre Júlio Maria Lombaerd, entre as ruas Tiradentes e General Rondon. O valor para cadastro será de R$ 20 e recadastro R$ 15.

Ascom/Setap

