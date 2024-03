Sebrae realiza programação gratuita para celebração do Dia Internacional da Mulher

A Semana da Mulher Empreendedora visa valorizar empresárias amapaenses, promover geração de negócios e fortalecer o empreendedorismo e a liderança feminina

Maria Clara Araújo

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae) promove a Semana da Mulher Empreendedora, evento de celebração do Dia Internacional da Mulher. A programação conta com Showroom de empresas, palestras, espaço kids, momento de networking e happy hour. As inscrições são gratuitas e devem ser pelo link https://ap.loja.sebrae.com.br/semana-da-mulher-empreendedora-123177896. O evento acontece na sede da instituição, nesta quinta e sexta-feira, 7 e 8 de março, das 9h às 18h.

A gestora do Projeto Sebrae Delas, Rejane Reis, destaca o empreendedorismo feminino como uma forma de impulsionar a economia e promover igualdade de gênero no setor empresarial. Rejane Reis, também ressalta o evento como uma oportunidade de celebrar histórias de vida, negócios e mulheres empresárias.

“O empreendedorismo feminino está crescendo, as mulheres estão investindo cada vez mais em negócios próprios, obtendo renda e gerando empregos. Segundo pesquisas do Sebrae, em 2022, o Brasil atingiu a marca histórica de 10,3 milhões de empreendedoras atuantes, o que é maravilhoso, tanto para a economia quanto para o empoderamento profissional e pessoal de diversas mulheres”, conta a gestora Rejane Reis.

Para a analista da Unidade de Atendimento e Relacionamento do Sebrae (UAR), Lailla Oliveira, o empoderamento de negócios liderados por mulheres é de grande importância, e investir na inclusão, tratativas, orientações, junto ao atendimento do Sebrae, é crucial.

“O empreendedorismo feminino é um importante aliado na luta de muitas mulheres e acima de tudo é transformador. O evento da Semana da Mulher é um misto de valorização, reconhecimento, geração de oportunidades e negócios, além de trocas de conhecimentos, experiências e de inspirações”, disse a analista de atendimento, Laila Oliveira.

Showroom

O Showroom Empreende Mulher terá a participação de 13 empresárias e colaboradoras (funcionárias, terceirizadas e estagiárias) do Sebrae no Amapá. A iniciativa busca valorizar, apoiar e incentivar atividades empresariais e promover a divulgação de marca.

Cine

Para promover a inclusão e participação de mães empreendedoras na Semana da Mulher, o Sebrae irá proporcionar um Espaço Kids com monitoramento, para que as empresárias possam gerar negócios enquanto os filhos se divertem em uma experiência de cinema com outras crianças, no conforto de um espaço pensado exclusivamente para eles.

O Cine Kids é destinado para crianças de 4 a 8 anos, com limite de duas crianças por participante. O espaço faz parte da programação de quinta-feira (7), e irá funcionar das 15h às 18h, por ordem de chegada.

Projetos

A Semana da Mulher Empreendedora é uma colaboração entre o Projeto Sebrae Delas, Projeto Atendimento Territorial e pela Central de Soluções de Mercado e Sustentabilidade, com a finalidade de integrar diversos setores e promover uma experiência completa para as empreendedoras.

O Sebrae Delas é um projeto que busca incentivar, valorizar e acelerar a jornada de mulheres que empreendem ou desejam empreender. O Projeto Atendimento Territorial atua na prestação de atendimento especializado, soluções inteligentes e com foco em relacionamento para geração de valor aos pequenos negócios e potenciais empresários.

A Central de Soluções busca trabalhar ações de mercado e promoção da competividade e sustentabilidade, por meio de eventos estratégicos, negociações e inovação de processos para os pequenos negócios.

Coordenação

A Semana da Mulher Empreendedora é coordenada pela Unidade de Atendimento e Relacionamento, Unidade de Educação Empreendedora e Unidade de Soluções Inovadoras e Competitivas.

Programação

Data: 7 de março de 2024 – Quinta-Feira

Hora: 9h às 16h

Local: Hall de Entrada do Sebrae no Amapá

Showroom Empreende Mulher – Exposição e comercialização de produtos e serviços com empreendedoras do Sebrae no Amapá

Hora: 14h30 às 16h

Local: Auditório Campos do Laguinho

Ciclo de Palestras – Mundo Mulher

Hora: 14h30 – Palestra “Como a autoestima impacta nos negócios”, ministrada por Carla Ramos, psicóloga e CEO do Instituto Ramos Psicologia e Educação

Hora: 15h10 – Palestra “O poder de ser mais você”, ministrada por Cacau Guimarães, administradora, coach de vida plena e CEO do Instituto Mente e Coração

Hora: 16h – Palestra “Tire suas dúvidas do armário e vista a elegância”, ministrada por Andriele Vujanski, estrategista de imagem, personal stylist e CEO da Andriele Vujanski Imagem Pessoal

Hora: 17h

Local: Sala do Conhecimento

Networking e Happy Hour Entre Elas

Momento de Interação e oportunidade de parcerias

Data: 8 de março de 2024 – Sexta-Feira

Hora: 9h às 16h

Local: Hall de Entrada do Sebrae no Amapá

Showroom Empreende Mulher – Exposição e comercialização de produtos e serviços com empreendedoras do Sebrae no Amapá.

Serviço:

Sebrae no Amapá

Unidade de Marketing e Comunicação

