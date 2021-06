Semsa vacina contra Covid-19 pessoas com 46 anos nascidas entre julho e dezembro nesta quinta

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) oferta nesta quinta-feira (24) a vacina contra a Covid-19 para pessoas com 46 anos completos, nascidas entre 01 de julho e 31 de dezembro. Continuam os atendimentos aos profissionais de saúde e educação agendados, profissionais de transporte coletivo e pessoas com as segundas doses marcadas para este dia.

Por idade

A imunização de pessoas com 46 anos completos, nascidas entre 01 de julho e 31 de dezembro acontece das 8h às 15h, nos seguintes locais:

UBS Congós

UBS São Pedro

UBS Marabaixo

UBS Novo Horizonte

UBS Brasil Novo

UBS Pedrinhas

UBS Pacoval

UBS Raimundo Hozanan

Unifap – zona sul

UEAP – Centro

Ifap – zona norte

Este público precisa apresentar originais e cópias de um documento oficial com foto, comprovante de residência e carteira de vacinação.

Por agendamento

São atendidos os profissionais de saúde agendados que estão na lista nominal feita pela Semsa. A composição desta lista se deu por meio de ofícios enviados pelas instituições à Secretaria de Saúde.

Também receberão a vacina os profissionais de educação agendados pelo site da Prefeitura de Macapá. Estes devem se apresentar 30 minutos antes do horário agendado.

A aplicação da vacina ocorrerá das 9h às 15h nos pontos de drive-thru localizados na Praça Floriano Peixoto, Praça do Estádio Zerão, Rodovia do Curiaú e Marabaixo. Além desses pontos, a ação também acontece na quadra da Igreja Jesus de Nazaré.

Nestes locais também estão sendo aplicadas as segundas doses de Astrazeneca para pessoas com vencimento marcado para este dia. Estas pessoas devem apresentar a carteira de vacinação com indicação da primeira dose.

Os documentos obrigatórios são: originais e cópias de um documento oficial com foto, carteira de vacinação e comprovante de residência. Para os profissionais de saúde, é necessário apresentar a carteira de trabalho ou último contracheque. Os profissionais da educação precisam levar o comprovante de agendamento, o último contracheque e/ou carteira de trabalho.

2ª dose da CoronaVac

Também será realizada a aplicação da segunda dose de CoronaVac direcionada ao público que está com atraso no recebimento do imunizante do período de abril a junho.

A ação voltada para estes dois públicos será realizada das 8h às 13h nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), BR-210, Cidade Nova, Leozildo Fontoura, Rosa Moita, Marco Zero, Coração e Fazendinha.

Este público precisa apresentar originais e cópias de um documento oficial com foto, comprovante de residência e carteira de vacinação com indicação da primeira dose aplicada.

Transporte coletivo

Continua a vacinação dos profissionais que atuam nos transportes coletivos de Macapá. Motoristas e cobradores estão sendo atendidos na seguinte ordem:

Quinta-feira (24) – Pessoas com iniciais de J – O

Sexta-feira (25) – Pessoas com iniciais de P – Z

O atendimento acontece nas sedes da empresa Amazontur e Setap, das 9h às 15h. Estes trabalhadores devem apresentar originais e cópias de um documento oficial com foto, comprovante de residência, carteira de vacinação e um comprovante de vínculo com a empresa (contracheque/carteira de trabalho/ declaração).

