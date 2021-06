Prefeitura divulga listas com classificação para vagas nas creches municipais; fase documental inicia dia 24

A Prefeitura de Macapá divulgou as listas com as crianças classificadas para vagas nas creches do município. O processo de solicitação de matrícula ocorreu de 9 a 18 de junho e a fase documental está prevista para ocorrer de 24 a 30 de junho. Ao todo foram ofertadas 891 vagas em nove instituições de ensino. O procedimento de apresentação de documentos será realizado totalmente no formato presencial, obedecendo os procedimentos sanitários previstos pelos órgãos de vigilância em saúde para o combate da proliferação da Covid-19.

A seleção das crianças levou em consideração critérios sociais que deverão ser comprovados na fase documental. Cada critério recebeu uma pontuação e a soma de todos os critérios determinou a classificação das crianças. Confira ao final da matéria a lista dos classificados em 08 creches do município. A Creche Eliana Azevedo, localizada no Conjunto Macapaba, está disponível na frente da unidade de ensino.

Denúncias podem ser feitas pelo WhatsApp da Ouvidoria da Secretaria Municipal de Educação (Semed), através do número (96) 98809-9732 e/ou no estabelecimento de ensino participante deste certame, afim de serem verificadas e apuradas pela Comissão de Matrícula da respectiva unidade escolar.

O atendimento da Ouvidoria é das 08h às 11h30. A verificação das denúncias será feita com base nos documentos comprobatórios apresentados durante a fase de confirmação de matrícula das crianças.

Solução de dúvidas

A Divisão de Educação Infantil da Secretaria Municipal de Educação (Semed) disponibiliza um número de WhatsApp para solucionar eventuais dúvidas. Através do número (96) 98809-9732, o atendimento será realizado de segunda a sexta, das 8h às 11h30 e das 14h às 17h.

Confira as listas das crianças classificadas nas creches do município no site da Prefeitura de Macapá macapa.ap.gov.br

Lázaro Gaya

Secretaria Municipal de Educação

