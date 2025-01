Caravana da ‘Gestão Cultural na Estrada’ do Governo do Estado chega à Serra do Navio e Pedra Branca do Amapari

Objetivo é levar orientações aos municípios sobre implementação do “CPF’ da Cultura e do acesso à Política Nacional Aldir Blanc e Circuito das Artes.

Desde o dia 16 de janeiro, a Caravana da Gestão Cultural na Estrada do Governo do Amapá tem percorrido os municípios, incluindo quilombos e territórios indígenas, do estado com a missão de dialogar com os fazedores de cultura e gestores municipais, para orientar sobre a importância de implementar o Plano Estadual de Cultura, o Sistema Municipal de Cultura, o acesso à Política Nacional Aldir Blanc e participação no edital Circuito das Artes.

Os diálogos com as comunidades estão sendo conduzidos pela Secretaria de Estado da Cultura (Secult) e pelo Conselho Estadual de Política Cultural. A iniciativa faz parte do plano de gestão do Governo do Amapá, para estimular os municípios a implantarem o próprio “CPF” da cultura (Conselho, Plano e Fundo).

A ação é fundamental para garantir que cada ente federativo municipal tenha acesso a recursos e oportunidades de desenvolvimento cultural, seja através da Política Nacional Aldir Blanc, que disponibiliza mais de R$ 16 milhões em seis editais, ou por meio do Edital Circuito das Artes, que é um incentivo do Governo do Estado para que os artistas amapaenses circulem com suas Artes nos municípios, em outros estados ou até mesmo, em outros países.

“Estar nos municípios, dialogando com os fazedores de cultura e com os gestores municipais é uma forma do Estado garantir todo o suporte técnico que a Secretaria de Cultura pode oferecer. Estamos levando quatro importantes temas, cada um com a sua especificidade, um para estruturar o Plano Estadual de Cultura, outro para ajudar os municípios a constituírem os seus conselhos, daqueles que ainda não possuem, e divulgar os recursos que estão disponíveis para os trabalhadores da cultura. Circular nos municípios significa aproximar cada vez mais essa relação do poder público com a sociedade civil e fazer com que o trabalhador da cultura sinta segurança, que pode contar com a Secult”, destacou a secretária de Cultura, Clicia Vieira Di Miceli.

Durante as plenárias, também estão sendo conduzidos os processos de escolha dos delegados em cada município, para a Conferência Setorial de Cultura do Amapá, que vai elaborar e votar o Plano Estadual de Cultura, que prevê metas para o setor pelos próximos anos. O evento está previsto para acontecer em fevereiro, no município de Santana.

A Gestão Cultural na Estrada já percorreu o Vale do Jari com ações em Vitória, Laranjal e Quilombo São José. Também passou em Ferreira Gomes, Porto Grande, Mazagão, sendo que Serra do Navio e Aldeia Aramirã (Terra Indígena Waiapi), em Pedra Branca do Amapari, foram os mais recentes, nos dias 27 e 28 de janeiro. A caravana segue pelos demais municípios, até 8 de fevereiro.

Confira abaixo o calendário com as datas previstas para as próximas visitas:

29 de janeiro: Tartarugalzinho

31 de janeiro: Pracuúba

1 de fevereiro: Amapá

2 de fevereiro: Calçoene

3 de fevereiro: Bailique

4 de fevereiro: Oiapoque e São Joaquim do Pacuí

5 de fevereiro: Aldeia do Manga

6 de fevereiro: Cutias do Araguari

7 de fevereiro: Itaubal e Macapá

8 de fevereiro: Santana

Foto de capa: Israel Cardozo/GEA

Agência de Notícias do Amapá

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...