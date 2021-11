Encerra nesta quinta-feira (18) prazo para inscrição em editais de cultura de Macapá

Interessados têm até às 23h59 para participar do certame.

A Prefeitura de Macapá, através da Fundação Municipal de Cultura (Fumcult), lançou no dia (30) de outubro três novos editais, são eles: 003, voltado aos novos talentos; 004 direcionado para arte presente; 005 que atende a manutenção dos espaços culturais do município de Macapá – todos amparados na Lei Aldir Blanc, 14.017 de 2021, com recursos remanescentes de 2020.

Para complementação de recursos, a Fumcult tem em conta R$ 1,4 milhão que será direcionado aos editais.

Período para inscrições

Os certames tiveram o prazo estendido. Para participar, a inscrição deve ser finalizada dentro do período hábil exclusivamente no Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais (SMIC).

ACESSE OS DOCUMENTOS AQUI

Cronograma

29/10/2021 – Publicação do Edital

03/11/2021 a 04/11/2021 – Prazo de impugnação do Edital

05/11/2021 a 08/11/2021 – Prazo de resposta da impugnação do Edital

08/11/2021 a 18/11/2021 – Período de inscrição conforme art. 9 do edital

19/11/2021 a 23/11/2021 – Análise documental dos proponentes

24/11/2021 a 03/12/2021 – Análise técnica dos portfólios

07/12/2021 – Divulgação do resultado preliminar de proponentes habilitados e inabilitados

08/12/2021 a 09/12/2021 – Prazo para recursos

10/12/2021 a 13/12/2021 – Análise dos recursos

13/12/2021 – Divulgação do resultado final da análise técnica dos proponentes

13/12/2021 – Publicação da portaria de convocação para apresentação de documentação

14/12/2021 a 16/12/2021 – Prazo para apresentação de documentação

17/12/2021 – Publicação da portaria de convocação para assinatura do termo de parceria/compromisso

20/12/2021 a 22/12/2021 – Prazo para assinatura do termo de parceria/compromisso

Esclarecimentos e informações poderão ser obtidos na Fumcult e pelo e-mail [email protected].

Naiara Milhomem

Secretaria Municipal de Comunicação Social

