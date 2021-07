Covid-19: decreto mantém regras de atividades econômicas em Macapá; confira

Um novo decreto está em vigor de 7 a 20 de julho em Macapá. O documento, assinado pelo prefeito, Dr. Furlan, nesta terça-feira (6), mantém as regras de atividades econômicas como medida de proteção contra à covid-19 na capital.



O decreto – de n° 4.197, de 2021 – mantém a venda e o consumo de bebidas alcoólicas no interior de restaurantes, churrascarias e similares, de 10h às 23h, e apresentações ao vivo de no máximo dois artistas. O delivery também continua todos os dias das 8h à 1h.

Foi liberada salões de festa e quaisquer outras áreas de convivência e uso comum em condomínios, associações e congêneres, que podem funcionar de segunda a sábado, das 6h às 22h, com capacidade máxima de 50%.

Por fim, continuam suspensas as atividades em bares, boates, casas de show, teatros, casas de espetáculos, balneários, praias, eventos, passeios e festas realizadas em embarcações, ônibus, sítios/terrenos e similares.

Confira o decreto na íntegra

Secretaria Municipal de Comunicação Social

