Autoridades e empresários debatem sobre o desenvolvimento sustentável do Amapá

Macapá – Nesta terça-feira, 23, representantes de diversas instituições estiveram reunidos, a convite do Serviço Social da Indústria (SESI) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), em um debate sobre perspectivas para o desenvolvimento sustentável do Amapá. O Workshop Internacional, denominado Diálogos, teve como objetivo propor conversas sobre a temática com foco na abertura de oportunidades.

As entidades puderam discutir a respeito dos principais gargalos que impactam no desenvolvimento sustentável do estado e, ao mesmo tempo, apontar potencialidades e sugerir projetos. Como forma de continuidade, no encontro, foi proposta a criação de uma plataforma que possa reunir todos os apontamentos levantados, para que fique disponível e permita o diálogo permanente sobre as medidas que beneficiam o Amapá.

“Este diálogo foi pensado com o objetivo de gerar ideias para o desenvolvimento sustentável do Amapá. Parte dessas ideias influenciarão no planejamento estratégico do SESI e SENAI Amapá e em nossa ação, por isso é tão importante a participação dos diversos segmentos da sociedade, representada por membros de sindicatos, empresários, Governo do Estado, Prefeitura, instituições de ensino e pesquisa e intelectuais”, destacou o diretor regional do SESI e SENAI Amapá, Sergio Moreira.

A programação foi conduzida pelo especialista em desenvolvimento econômico, Cláudio Cortelese; pelo diretor geral do Centro Tecnológico para o Setor de Madeira e Móveis da Itália (COSMOB), Alessio Gnaccarini; e pelo sociólogo e cientista político, Elimar Nascimento. Os profissionais auxiliaram os grupos de debate e explanaram sobre experiências internacionais, com o intuito de conhecer os desafios, enfrentados pelo Amapá, no que está relacionado à infraestrutura, meio ambiente, educação, ciência, tecnologia, aproveitamento de recursos naturais, entre outros.

Participaram membros do Senado Federal, Prefeitura de Macapá, Universidade Federal do Amapá (UNIFAP), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá (IFAP), Ministério Público do Estado do Amapá (MP-AP), Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá (CREA-AP), Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), Instituto de Pesquisa Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá (IEPA), Museu Sacaca, Embrapa, Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), Sindicato da Indústria da Construção Civil do Amapá (SINDUSCON-AP), Sindicato da Indústria de Congelados (SINDCONGEL), Instituto Municipal de Turismo (Macapatur), Consulado Francês, Agência de Desenvolvimento Econômico do Amapá, Secretaria de Vigilância em Saúde, e Conselho Estadual de Educação.