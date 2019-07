Nota de Esclarecimento do Setap

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amapá (SETAP) convida os estudantes beneficiários da meia-passagem ou do Passe Social que estudam em instituições cujos cursos sejam de curta duração ou os módulos semestrais (como é o caso das faculdades e universidades), que procurem a sede do Setap com a declaração escolar atualizada referente a matrícula para o próximo semestre.

O processo é gratuito. Não se trata de um novo recadastramento, mas somente a confirmação de que o beneficiário continuará estudante no segundo semestre do ano. A medida é fruto de Termo de Ajuste de Conduta assinado entre Setap, CTMac e MPE há alguns anos.

Não é necessário nenhum outro documento. Somente a apresentação do cartão magnético e a declaração original. Em menos de um minuto o benefício é liberado.

Quem não fizer o procedimento terá o benefício suspenso até a apresentação da declaração escolar atualizada.

Ascom/Setap

Curtir isso: Curtir Carregando...