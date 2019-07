Balcão do Cidadão: mais acesso a serviços públicos e de instituições privadas

Em maio deste ano, os Correios lançaram o Balcão do Cidadão, que visa ampliar a oferta de serviços públicos e outras conveniências nas agências. Nesses dois meses, a empresa já assinou protocolos de intenção com os governos de sete Estados (Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Minas Gerais, Pará, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul) e sete instituições: Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás (IPASGO), Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Goiás (SRTE/GO) Banco do Nordeste (CE), Telebrás e Serpro (DF), Cosanpa (PA) e Detran (RJ).

A parceria é uma oportunidade para órgãos públicos e empresas que querem potencializar a prestação de multisserviços por meio da infraestrutura e da capilaridade das unidades de atendimento dos Correios. A expertise em operações como a entrega dos livros didáticos em todo país e a distribuição das provas do Enem, demonstram que a empresa tem uma rede pronta e capacidade operacional instalada para receber e apoiar as ações dos governos Federal, estaduais e municipais, além de outros parceiros. Distribuição de suprimentos e logística de entrega de medicamentos também fazem parte dessa experiência.

Conveniência e proximidade – Presente em todos 5.570 municípios brasileiros, os Correios já prestam vários serviços em suas agências, como a emissão, regularização e alteração de CPF; emissão de certificado digital; entrada no seguro por acidente de trânsito (DPVAT); distribuição de kit da TV Digital e pagamento de aposentados de INSS. Alguns protótipos já foram realizados com sucesso dentro da proposta do Balcão do Cidadão, como emissão de Carteira de Identidade no Rio Grande do Norte, emissão de Carteira de Trabalho no Estado de São Paulo e recadastramento escolar na cidade de Belo Horizonte/MG.

Com as novas parcerias, os mais de 11 mil pontos de atendimento dos Correios no país tornam-se centrais de serviços onde os cidadãos podem resolver questões importantes e necessárias ao seu dia a dia. Assim, será possível gerar economia aos entes parceiros, encurtar distâncias e proporcionar melhor qualidade de vida aos brasileiros.

No Amapá, o serviço Balcão do Cidadão será lançado na sexta-feira (19), na Escola de Administração do Amapá (EAP) e contará com a presença de representantes de Instituições públicas e privadas.

