Juíza Keila Christine Bastos Utzig toma posse no TRE

Nesta segunda-feira (08) o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE/AP) empossou no cargo de juíza substituta do TRE, a Juíza Keila Christine Bastos Utzig para o biênio 2019/2021.Natural de Santana/Amapá, Juíza Keila Christine Bastos Utzig é filha de José Ferreira Bastos Monteiro e Orlandina Banha Bastos, é casada, mãe de dois filhos.

Bacharel em direito pela Universidade Federal do Pará (UFPA), já tem 22 anos de magistratura e hoje atua como titular da 5ª Vara Cível da Fazenda Pública de Macapá no Tribunal de Justiça do Amapá.

Composição do Pleno do TRE/AP

O Pleno é constituído por dois juízes da classe dos desembargadores, dois juízes de direito, um juiz federal e dois juízes da classe dos advogados de notório saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Tribunal de Justiça do Estado nomeados pelo Presidente da República. Cada membro titular, tem um substituto escolhido pelo mesmo critério de escolha do titular.

