Moradores de Santarém denunciam falta de água

Boa noite, me chamo Jaderson, sou de Belo Horizonte e tenho parentes e amigos em Santarém.

Fiquei impressionado com o que eles me relatam que acontece em Santarém.

Impressionante em pleno 2019 uma empresa responsável pelo abastecimento de água estar tão despreparada assim.

A manchete diz: “Cosanpa garante que problema será solucionado até a tarde deste domingo (7)”.

Não ocorreu e até agora, 08/07, quase entrando em 09/07 nada de água.

Minha família possui um restaurante na cidade e teve que fechar hoje e pelo andar da carruagem parece que amanhã também.

Assim como eles outros tantos.

Isso sem falar no básico e necessário como: banhos, alimentação, saúde pública, etc..

Será que já não está na hora de uma licitação para que uma Empresa com capacidade assuma assuma essa função tão essencial para a população?

Isso que acontece em Santarém é grave, é saúde pública.

Com certeza existem Empresas com condições técnicas e financeiras solidas que através de uma licitação clara, honesta e com o objetivo de dar a população o básico se candidatem para prestarem um serviço de qualidade em uma região banhada de águas.

Estou impressionado com os relatos que escuto de parentes e amigos de Santarém.

Jaderson

Belo Horizonte.

Abismado pelo descaso, ou será falta de competência por uma empresa que é responsável pela vida em Santarém?

Água nas torneiras é vida.

