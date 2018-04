União Europeia doa R$ 10,6 milhões para ajudar venezuelanos no Brasil

A União Europeia anunciou a doação de 2,5 milhões de euros, cerca de R$ 10,5 milhões, para ajudar o Brasil com osimigrantes venezuelanos.

De acordo com o chefe da delegação do bloco europeu no Brasil, o embaixador João Cravinho, o recurso deve ser liberado até junho e é destinado para relocar os refugiados em cidades brasileiras onde terão melhores condições de emprego e moradia.

O embaixador afirmou ainda que é preciso maior empenho de outras cidades brasileiras para receber refugiados. Roraima enfrenta uma crise pelo grande número de venezuelanos que chegam diariamente no estado.

Cravinho informou que essa ajuda é apenas um montante inicial de emergência, e não descartou mais recursos no futuro.

O dinheiro será distribuído no Brasil pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, Acnur, e pelo Fundo das Nações Unidas pela População, em parceria com órgãos da sociedade civil e em colaboração com a Casa Civil da Presidência da República.

A União Europeia também doou o mesmo valor para os refugiados venezuelanos que procuram abrigo na Colômbia.

