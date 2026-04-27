Oiapoque recebe mais de 700 inscritos para o concurso da Educação Indígena

Município reuniu maior número de inscritos e reforça políticas públicas voltadas aos povos originários, com investimento superior a R$ 1,3 milhão.

Por Márcia Fonseca

O Governo do Estado do Amapá realizou, neste domingo, 26, as provas do concurso público da Educação Indígena. O certame ocorreu simultaneamente nos municípios de Macapá, Pedra Branca do Amapari e Oiapoque.

O município de Oiapoque concentrou o maior número de candidatos inscritos, com um total de 718 participantes. As provas foram aplicadas na sede do município, na Escola Estadual Joaquim Nabuco, e também na Aldeia Indígena do Manga, na Escola Indígena Estadual Jorge Iaparrá.

De acordo com a secretária de Estado da Administração, Cinthya Mendes, a realização do concurso representa um marco importante para o fortalecimento da educação indígena no estado.

“O último concurso para provimento efetivo de cargos de nível médio para professor indígena foi realizado há cerca de 20 anos, o que evidencia a importância deste certame para a recomposição do quadro e o fortalecimento das políticas públicas educacionais voltadas aos povos originários”, destacou.

A secretária de Estado da Educação, Francisca Oliveira, também ressaltou a relevância da iniciativa para a melhoria da qualidade do ensino e a valorização dos profissionais.

“Em breve, teremos novos professores, auxiliares e especialistas integrando a rede estadual de educação. Isso reforça o compromisso do Governo do Amapá com a valorização dos povos indígenas e com a construção de uma educação pública mais justa, diversa e de qualidade”, afirmou.

Banca organizadora

O concurso foi organizado pelo Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap) e contou com a atuação de fiscais, coordenadores e equipes de apoio em todas as etapas de aplicação.

Segundo o coordenador do Idcap, Waldomiro Andrade Júnior, o processo foi planejado com rigor para garantir a lisura do certame.

“Preparamos toda a equipe com antecedência e repassamos as orientações para a aplicação. Utilizamos provas com variação nominal, o que significa que cada candidato recebe um caderno com gabarito diferente. Isso impede a reprodução de respostas e fortalece a segurança do processo”, explicou.

Ainda segundo o coordenador, o gabarito preliminar deve ser divulgado nesta segunda-feira, 27.

O investimento previsto para as vagas imediatas é de R$ 1.344.929,22, reforçando o compromisso do Estado com a valorização dos profissionais da educação e a ampliação da oferta de ensino nas comunidades indígenas.

Agência de Notícias do Amapá

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