SuperFácil das Águas celebra marca histórica de 35 mil atendimentos realizados nos rios do Amapá

Marca foi atingida durante a 6ª edição do projeto, que segue em ritmo intenso pelo Arquipélago do Bailique; ação reforça a presença do Estado nas comunidades mais isoladas

Por Jamylle Nogueira

O Governo do Amapá celebra um marco histórico na interiorização de serviços públicos: o projeto SuperFácil das Águas atingiu a marca de 35 mil atendimentos realizados desde a sua primeira edição. O número foi consolidado nesta segunda-feira, 27, enquanto a 6ª jornada do programa avança pelas comunidades do Arquipélago do Bailique, na foz do Rio Amazonas.

Durante os dez dias de ação, o Governo do Amapá oferece serviços como a emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) e CPF, atendimentos de saúde, fomento ao setor primário via Rurap, microcrédito e orientações fiscais.

Essa marca representa 35 mil vezes em que a cidadania navegou até onde o acesso era difícil, garantindo que o morador ribeirinho pudesse emitir documentos, acessar serviços de saúde e fomento econômico sem precisar deixar sua comunidade. Para o diretor-geral de Atendimento do SuperFácil, Wenderson Leite, o sucesso da missão no Bailique é o reflexo desse cuidado contínuo.

“É emocionante ver a nossa equipe preparada e o povo chegando com esperança. Estar aqui no Bailique e atingir essa marca histórica nos dá a certeza de que trazer o Estado para dentro das comunidades faz toda a diferença. O SuperFácil das Águas traz o respeito e o cuidado que o cidadão ribeirinho merece, facilitando a vida de quem enfrenta tantas dificuldades de distância”, destacou o diretor.

A presença do Estado na foz do Amazonas tem gerado economia e resolutividade para as famílias. Josiel Pereira, de 34 anos, morador da comunidade de Macedônia, buscou o atendimento para realizar o recadastramento da Bolsa Família e destacou como a ação resolveu um problema logístico e financeiro.

“Facilitou muito devido às circunstâncias de a gente não ter a condição financeira de ir à cidade. Fui muito bem atendido e as coisas foram muito bem explicadas para mim. Para nós aqui do Bailique, é algo muito especial porque resolve o nosso problema quase dentro da nossa casa”, relatou Josiel.

O suporte especializado também foi um diferencial para as mães da região. Pâmela Catrine Cordeiro, de 26 anos, também moradora de Macedônia, buscou atendimento psicológico para orientações sobre o filho e celebrou o acolhimento recebido.

“Fui muito bem recebida, a moça que me atendeu foi muito gentil e simpática. Foi muito bom ter vindo, pois tirei dúvidas importantes sobre o meu filho e ainda evitei os custos de ter que ir até a cidade para buscar esse tipo de serviço”, afirmou Pâmela.

Cronograma e Continuidade

Com a sexta jornada ainda em andamento, o Governo do Amapá segue com o cronograma de atendimentos no arquipélago:

POLO 4: Foz do Rio Gurijuba (27/04)

Local: Escola Estadual Bento Tolosa de Santana;

POLO 5: Comunidade do Itamatatuba (28 e 29/04)

Local: Escola Estadual Itamatatuba.

Até o dia 29 de abril, o barco da cidadania continuará oferecendo a emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), CPF, atendimentos de saúde e suporte técnico integrado. O barco da cidadania conta com uma equipe multidisciplinar e suporte técnico integrado, garantindo resolutividade imediata para os moradores da região. A ação reforça o compromisso da gestão estadual com a interiorização das políticas públicas e o fortalecimento do suporte institucional às comunidades mais isoladas do Amapá.

Foto de capa: Marcia do Carmo/GEA

Agência de Notícias do Amapá

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