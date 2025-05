Conheça as atrações culturais do maior evento de bioeconomia do Brasil

Marabaixo, samba e expressões regionais darão o tom da abertura do evento em Macapá

Jamylle Nogueira

O Amapá entra em contagem regressiva para receber o Inova Amazônia Summit 2025 – evento promovido pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) em parceria com o Governo do Estado do Amapá (GEA). Para marcar o início dessa grande jornada, os participantes serão acolhidos com uma ampla programação cultural, que inclui música regional, marabaixo, samba e outras expressões artísticas. O evento acontecerá de 21 a 23 de maio, na sede do Sebrae em Macapá.

De acordo com o Gerente de Mercado e gestor do projeto de Economia Criativa, Rômulo Brasão, a programação cultural do Inova Amazônia Summit, celebra a rica diversidade da região Norte, valoriza os ritmos locais, a arte negra e indígena, e revela a essência do povo amapaense. Além de oferecer entretenimento, a programação também fortalece a identidade cultural do estado e promove oportunidades para artistas locais se conectarem com novos públicos e mercados.

“Durante os três dias de evento, teremos apresentações de artistas locais e nacionais, expressões artísticas indígenas como pintura corporal e pintura em tela ao vivo, preparamos tudo com muito carinho. O palco Origens, que receberá shows e apresentações, o público fará uma verdadeira imersão na nossa cultura”, destacou Rômulo Brasão.

O Inova Amazônia Summit será realizado na sede do Sebrae em Macapá, localizada na Avenida Ernestino Borges, nº 740, bairro Laguinho, entre os dias 21 e 23 de maio. A programação técnica e a visitação ocorrerão das 14h às 21h. A programação completa está disponível no site oficial: www.inovaamazoniasummit.com.br, e as inscrições podem ser feitas gratuitamente pelo link: sebraeap.beevent.com.br/evento/inova-amazonia-summit. Toda a organização é coordenada pelo Sebrae/AP e pelo Governo do Estado do Amapá (GEA).

Coordenação

A programação cultural do Inova Amazônia Summit, é coordenada pelo gerente de Mercado do Sebrae, Rômulo Brasão e pela assessora técnica, Clara Vieira.

Parceiros

O Inova Amazônia Summit é realizado pelo Sebrae e o Governo do Estado do Amapá (GEA), com apoio dos parceiros Conselho Nacional das Fundações de Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap), Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii), Grupo Equatorial, Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), Grupo Rede Amazônica e Fundação Rede Amazônica, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), Serviço Social da Indústria e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Sesi e Senai Amapá), Associação Brasileira de Startups (ABStartups), Sebrae Play, Mariza Alimentos, Lan Telecom, Associação Amapaense de Tecnologia (Amapatec), Comunidade Tucuju Valley e Instituto Amazônia +21.

Abertura Oficial

Data: 21/5/2025 – Quarta-Feira

Horário: 14h30

Local: Sede do Sebrae no Amapá – Salão de Eventos Macapá

Atração: Patrícia Bastos

Programação Cultural

Data: 21/5/2025 – Quarta-Feira

Local: Palco Origens

Horário: a partir das 17h30

Atrações: Dj Insane; Dj Aucky; Pintura corporal indígena – Diego Karipuna; Telas ao vivo – Caripoune Yermollay; Cortejo com Associação Cultural Berço do Marabaixo e a cantora Patrícia Bastos encerrará a programação com o show “As Cabocas” do Brega, com participação das cantoras: Bia Nelluty, Deize Pinheiro e Brenda Melo.

Programação Cultural

Data: 22/5/2025 – Quinta-Feira

Local: Palco Origens

Horário: a partir das 14h

Atrações: Dj Insane, Dj Auck; Pintura corporal indígena – Diego Karipuna; Telas ao vivo – Caripoune Yermollay; e Cortejo de samba com o grupo Bateria Show; Roda de Samba – Jefferson Shory e Banda

Encerramento

Data: 23/5/2025 – Sexta-Feira

Local: Palco Origens

Horário: a partir das 14h

Atrações: Dj Insane, Dj Auck; Pintura corporal indígena – Diego Karipuna; Telas ao vivo – Caripoune Yermollay

Atração nacional: Lançamento do Projeto Economia Criativa pelo cantor nacional Carlinhos Brown com a palestra “A arte e a Economia Criativa como ferramentas de transformação social e desenvolvimento sustentável”.

Serviço:

