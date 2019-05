Macapá e Kourou discutem cooperação internacional entre as duas cidades

O prefeito de Macapá, Clécio Luís, esteve na cidade de Kourou, na Guiana Francesa, para dar continuidade aos diálogos referentes ao Termo de Cooperação, que será celebrado entre as duas cidades. Esse processo de aproximação e integração entre as cidades-irmãs pode ser visto logo na entrada de Kourou, com uma placa que ressalta essa relação.

Este conceito dado às cidades deve-se ao objetivo de formar relações e mecanismos protocolares para que ambas tenham condições de desenvolver atividades comerciais, econômicas e culturais. Ou seja, políticas destinadas ao estabelecimento de cooperação entre as cidades. Hoje, Kourou tem mais de 30% da sua população de brasileiros e grande parte é amapaense.

O prefeito de Kourou, François Ringuet, destacou a importante ligação que tem com a capital amapaense e o interesse em estreitar a relação com o município. “Temos grande interesse em firmar uma cooperação entre Kourou e Macapá, com projetos relacionados a diversas áreas e assuntos sobre a Amazônia”, afirmou.

No período em que esteve em Kourou, o prefeito Clécio participou de uma extensa agenda de atividades, que incluiu a inauguração de uma Casa de Ameríndios (índios), de um parque à beira-mar e participação em uma atividade de ciclismo, onde tinha uma equipe amapaense competindo. “Fizemos o convite para que esses atletas venham a Macapá [em julho] para participar da prova Macapá Verão, que é uma das maiores do Norte/Nordeste. O ciclismo é uma modalidade muito forte naquela região”, disse.

Clécio ressaltou que a novidade nesta cooperação é a possibilidade dessa relação se estender para as áreas de tecnologia e inovação. “Isso, a partir da base área de Kourou, que tem profissionais de primeira linha neste campo de tecnologias. Por isso, nossa comitiva era composta por uma turma estudantes da Universidade Federal do Amapá, que foi lá para ver de perto essas atividades”, finalizou o prefeito de Macapá.

Adryany Magalhães