Senac Amapá promove o II Encontro de Estética

O evento anual é aberto ao público e apresenta mini oficinas, palestras, cases de sucesso de alunos egressos que já atuam no mercado de trabalho e exposição de estética.

Compartilhando conhecimentos e discutindo problemáticas atuais do campo da Estética, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Senac Amapá realiza o II Encontro de Estética do Senac Amapá, no dia 21 de janeiro. Com o tema “Os desafios da estética no mercado atual”, o evento vai acontecer no horário de 8h as 11h e 14h as 18h, no Auditório Ladislao Pedroso Monte e outros ambientes do Senac Macapá.

A realização de mais um encontro desse segmento marca o objetivo da instituição em contribuir com a formação técnica e humanística de excelência de profissionais e futuros profissionais da área. Com a proposta de integrar e ampliar as experiências profissionais, o evento visa proporcionar momentos de divulgação, exposição e apropriação de conhecimentos e apresentação técnica em estética e cosmética.

O evento vai apresentar cases de sucesso de alunos egressos do curso Técnico em Estética do Senac Amapá que já estão atuando no mercado de trabalho, palestra sobre os desafios do segmento no mercado atual, mini oficinas e a exposição com o tema “Estética e os desafios em cabine”.

A segunda edição do evento conta do com a assistência de instrutores, equipe técnica, alunos do curso de Estética e demais setores do Senac, além do apoio de marcas ligadas a essa área da beleza. O II Encontro de Estética é aberto ao público, sendo aguardada a presença de alunos, professores do Senac AP, profissionais da área e acadêmicos do curso superior de Estética e Fisioterapia, além da comunidade em geral.

Confira a programação do evento:

Dia 21/01/2020 – Manhã

08h às 8h30 – Credenciamento do público participante

8h30 às 9h – Abertura

9h às 10h – CASES DE SUCESSO

Tema: Do SENAC para o mercado de trabalho

Palestrantes: Alunos egressos do curso Técnico em Estética do Senac

10h às 11h – PALESTRA

Tema: “Os desafios da estética no mercado atual”.

Palestrante: Dra. Nádia Guimarães – Fisioterapeuta

11h15min – ENCERRAMENTO

Dia 21/01/2020 – Tarde

14h às 18h00 – Mini oficinas

14h às 17h30 – Execução do Projeto Integrador da turma 137/2018, através da Exposição “Estética e os desafios em cabine”

