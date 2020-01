Administração e Direito foram os cursos com maior participação no Enade 2018

Maioria dos estudantes é oriunda de faculdades particulares

Quase metade dos estudantes que participaram do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), edição 2018, era dos cursos de Administração e Direito, conforme apurou o apuração do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Juntos, os cursos concentraram 48,5% do total dos participantes da avaliação.

Quanto a origem dos alunos do curso de Administração, 49,0% dos candidatos estudavam em universidades; 21,1%, em centros universitários; 29,0%, em faculdades; e 1,0%, em Centros Federais de Educação Tecnológica (Cefet) ou Institutos Federais de Ensino Tecnológico (Ifet). Já os estudantes do curso de Direito, 87,0% são de instituições privadas e 13,0% estudam em instituições públicas.

O Enade é composto de 40 questões divididas em formação geral e em componente específico. A parte específica corresponde a 75% da nota e, a geral, a 25%. A avaliação é componente curricular obrigatório dos cursos de graduação e é composta por uma prova para avaliação individual de desempenho do estudante e um Questionário do Estudante.

De acordo com a legislação, devem ser inscritos no Exame os estudantes ingressantes e concluintes dos cursos de graduação avaliados na edição, bem como estudantes irregulares. No histórico escolar do estudante ficará registrada a situação de regularidade em relação ao Enade. Em 2018, o exame foi realizado no mês de novembro.

*Com informações do Inep

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

