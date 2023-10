Mestrado em Ensino de História (ProfHistória) seleciona alunos para turma 2024

Inscrições encerram dia 10 de outubro. Ao todo, estão sendo ofertadas 15 vagas para o Amapá.

Estão abertas até 10 de outubro de 2023 as inscrições o Mestrado Profissional em Ensino de História em Rede Nacional (ProfHistória), curso de pós-graduação stricto sensu que oferta formação continuada a professores de História que atuam na rede pública, em qualquer ano da educação básica. As inscrições podem ser efetuadas no site econ.rio.br/profhistoria.

A Unifap é uma das 39 universidades associadas à rede de instituições de ensino superior que ofertam o curso no país. Para o Amapá, serão ofertadas 15 vagas para ingresso, sendo duas vagas para candidatos que se autodeclararem negros, uma vaga para candidatos quilombolas, uma vaga para pessoa trans (transexuais ou travestis), uma vaga para pessoa com deficiência (PcD), incluindo pessoa com transtorno do espectro autista (TEA), e uma vaga para populações do campo. Todas as instruções específicas para candidatos às vagas do sistema de cotas do ProfHistória Unifap podem ser acessadas no link https://www.econrio.com.br/wp-content/uploads/2023/08/Anexo-6_UNIFAP.pdf.

O Exame Nacional de Acesso será realizado no dia 29 de outubro de 2023, com a aplicação de uma prova objetiva contendo 20 questões de múltipla escolha e uma prova discursa. As provas serão realizadas de forma presencial e terão quatro horas de duração, com início às 9h30 (horário de Brasília).

O resultado final será divulgado no dia 30 de novembro, no site econ.rio.br/profhistoria.

Sobre o ProfHistória

Liderado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), o ProfHistória é voltado à formação continuada de professores(as) de História com foco na inovação das práticas de sala de aula. Busca, de forma crítica e criativa, acompanhar os(as) profissionais nas questões relevantes sobre diferentes usos da informação de natureza histórica presentes contemporaneamente na sociedade. Esse(a) professor(a) precisará responder aos desafios educacionais do Brasil contemporâneo, considerando princípios fundamentais da construção da educação histórica. Reconhecido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), do Ministério da Educação, o curso é presencial e com oferta simultânea em todo país, com coordenação geral da UFRJ.

Hoje são 39 instituições que compõem o ProfHistória: 6 na região Norte, 12 no Nordeste, 4 no Centro-Oeste, 9 na região Sudeste e 8 no Sul.

Mais informações podem ser adquiridas no site oficial do ProfHitória Unifap, no link https://www2.unifap.br/profhistoria/.

Serviço:

Exame Nacional de Acesso do Mestrado Profissional em Ensino de História em Rede Nacional (ProfHistória)

Inscrições até 10 de outubro de 2023, no site econ.rio.br/profhistoria. Vagas: 15. Público-alvo: licenciado(a) que atue como professor de História em qualquer ano da educação básica. Taxa de inscrição: R$ 130. Informações: https://econrio.com.br/index.php/course/mestrado-profissional-em-ensino-de-historia-profhistoria-2024/.

