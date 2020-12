4 Maneiras Comuns Para os Alunos Evitarem a Detecção de Plágio

Se você enfrentar problemas com plágio em suas tarefas e redações, você pousou no lugar certo e na hora certa. No post de hoje, falaremos aos alunos sobre as quatro maneiras mais comuns de se livrar do plágio ou até mesmo evitá-lo.

Hoje, há mais de meia dúzia de tipos de plágio e duplicação dos quais você deve se proteger. Nem sempre seu trabalho pode ter plágio intencional, mas você deve saber que seu trabalho pode ter plágio acidental em 90% dos casos.

Se você deseja evitar todos os tipos de duplicações ao criar conteúdo, comece a ler este conteúdo!

Use verificadores de plágio

A primeira dica mais importante é usar um Detector de plágio como o Duplichecker para evitar o plágio. Este verificador de plágio online pode ajudá-lo a encontrar a duplicação de todos os tipos de conteúdo e documentos. Selecionamos este verificador de direitos autorais porque é gratuito e muito preciso em seu funcionamento, o que é necessário para os alunos. Este detector de plágio gratuito é bastante simples de usar, você só precisa abrir o Duplichecker em seu navegador e inserir as atribuições que você precisa para verificar se há plágio.

Você pode verificar até 50 arquivos / consultas de entrada por dia com este verificador de plágio online. Este verificador de duplicação promete resultados confiáveis ​​nessas 50 verificações, então você não deve perder a oportunidade e escanear seu trabalho em busca de plágio antes de enviá-lo. Você deve saber que a ferramenta verificador de plágio por duplichecker pode ajudá-lo muito a consertar o plágio. A ferramenta de plágio destacaria o texto que contém plágio, e você pode reformular o conteúdo e remover o plágio dessa forma!

Inserindo texto em branco

Você deve saber que, ao inserir texto em branco, os alunos também podem evitar o plágio. O texto em branco não tem significado específico, mas é adicionado ao conteúdo plagiado para que as ferramentas não possam detectá-lo. A maioria das ferramentas de verificação de plágio são capazes apenas de verificar frases completas para plágio. Você pode adicionar facilmente uma frase de pontuação na frase para evitar a detecção de plágio. Este método não é apreciado, especialmente quando você está enviando trabalhos profissionais como teses ou artigos de pesquisa. Este método pode ajudar os alunos a evitar a detecção de plágio em redações curtas e tarefas do dia a dia!

Paráfrase o conteúdo

Essa é uma maneira importante e confiável de evitar o plágio. Você deve saber que o processo de parafrasear se refere ao ato de usar o conteúdo de outra pessoa, alterando as palavras e frases, mas mantendo intacta a ideia principal do conteúdo. Como estudante, esse método pode ser muito útil para você. Você pode facilmente trocar palavras com sinônimos e alterar a voz do conteúdo para evitar plágio. Parafrasear não é tão fácil quanto parece, e você precisaria de anos de experiência para dominá-lo.

Se você não quiser aprender a parafrasear e quiser se livrar do plágio o mais rápido possível, você definitivamente deve usar ferramentas de parafrasear online. Existem muitas ferramentas de paráfrase online e serviços giratórios de artigos que podem ajudá-lo a evitar o plágio. Você deve inserir o texto copiado na ferramenta e parafraseá-lo pela ferramenta em menos de segundos. Isso pode ajudá-lo a economizar tempo e esforço parafraseando o conteúdo manualmente!

Fazendo referências

Esta é outra forma comum de os alunos evitarem a acusação de plágio. deve-se saber que seu trabalho não pode ser acusado de plágio se você tiver fornecido a referência ao texto copiado. Este processo também é conhecido como citação. Nem sempre é importante que você cite referências que correspondam à fonte, especialmente se falamos sobre tarefas do dia-a-dia. Além disso, você também deve saber que os professores não têm muito tempo para abrir e verificar todas as referências que você adicionou ao seu conteúdo.

Se você copiou o trabalho de um colega, pode facilmente evitar o plágio simplesmente adicionando referências inexistentes. A busca por referências exatas pode ser muito agitada e demorada. Sugerimos que você adicione referências não relacionadas ao texto copiado para não ser acusado de plágio. Este método só é viável se você quiser evitar o plágio em pequenos ensaios!

Alterar ortografia (BÔNUS)

Se você criou uma atribuição exclusiva, mas ainda está sendo acusado de plágio pela ferramenta de verificação de plágio, você pode usar um truque simples para remover e evitar o plágio. Você pode alterar a grafia; por exemplo, se a frase copiada tiver a palavra cor, você pode remover facilmente o plágio reescrevendo a palavra cor como ‘cor’. Ambas as palavras são iguais.

A grafia também está correta, mas ambas pertencem a diferentes estilos de escrita nativos. Esta é uma boa forma de evitar o plágio, especialmente quando é acidental!

