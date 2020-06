Ebserh divulga lista de aprovados no processo seletivo para o combate à Covid-19

Cerca de seis mil profissionais vão trabalhar temporariamente em hospitais universitários

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) divulgou a lista de aprovados no processo seletivo para o combate à Covid-19. Foram 31,5 mil inscritos para os cargos de médico plantonista, médico (Medicina do Trabalho), farmacêutico, assistente social, biomédico e técnicos em Análises Clínicas, Radiologia, Necropsia e Farmácia. A lista de aprovados está disponível no site da Ebserh.

O início das convocações está previsto para ocorrer ainda nesta semana, de acordo com a necessidade de cada hospital pertencente à rede Ebserh. A atuação dos novos profissionais deve facilitar a reposição do quadro de pessoal e o reforço necessário em áreas sensíveis para o enfrentamento à Covid-19.

Ao todo, seis mil profissionais vão ser contratados em caráter temporário para atuação exclusiva contra o novo coronavírus. No entanto, o processo seletivo para combater essa doença não deve impactar nos concursos públicos realizados em 2019, pela Ebserh, que estão em andamento e continuam seguindo seus trâmites normais.

A rede Ebserh é responsável pela administração de diferentes hospitais universitários em todo o país. Desde os primeiros anúncios sobre a Covid-19, a rede tem trabalhado em parceria direta com os ministérios da Saúde e da Educação, tendo como diretrizes o monitoramento da situação no país e em suas 40 unidades hospitalares.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

Curtir isso: Curtir Carregando...