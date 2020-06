PF fecha serrarias clandestinas no interior do Amapá

Macapá/AP – A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (10/6), a Operação Marrocos*, para combater crimes ambientais, visando reprimir instalação de serrarias sem autorização legal, crime de receptação e desmatamento de área pública, em Mazagão, no Amapá.

Na ação, que contou com a participação de integrantes do Exército Brasileiro (EB) e agentes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recurso Naturais (IBAMA), cerca de 50 policiais federais dão cumprimento a sete mandados de busca e apreensão em serrarias clandestinas instaladas às margens da foz do Rio Mazagão, em Mazagão/AP.

A Operação também contou com a participação do Grupo de Bombas e Explosivos (GBE) da Polícia Federal, pois todas serrarias tiveram suas atividades encerradas, após destruição de suas instalações e equipamentos utilizados exclusivamente na atividade ambiental criminosa.

As investigações iniciaram após denúncia de moradores da região, que perceberam as atividades irregulares. A partir daí, constatou-se que diversas serrarias localizadas no município do Mazagão/AP, estavam atuando sem autorização do IBAMA e comercializando madeira sem origem legal.

Os investigados poderão responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de receptação, instalação de estabelecimento potencionalmente poluidor, sem autorização do órgão ambiental, desmate ou degradação de floresta em terra pública e receber e/ou adquirir madeira sem licença. Se condenados, poderão cumprir pena de até 9 anos e 6 meses de reclusão.

*Marrocos – O nome faz referência ao nome da cidade de Mazagão. Ela foi escolhida para receber a população da então possessão portuguesa de Mazagão, no Marrocos, abandonada por ordem do Marquês de Pombal.

Comunicação Social da Polícia Federal no Amapá

