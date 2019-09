Dia Mundial da Limpeza: voluntários recolhem mais 4 toneladas de lixo do Rio Amazonas

Aproximadamente 100 voluntários recolheram 4.120 quilos de lixo (4 toneladas) das margens do rio Amazonas na ação do Dia Mundial da Limpeza, na orla do Santa Inês, em Macapá. O evento foi coordenado pelo Instituto Limpa Brasil e aconteceu no último sábado, 21, simultaneamente em 158 países, com o objetivo de promover a conscientização sobre o descarte irregular de lixo.

Pelo segundo ano consecutivo, a Prefeitura de Macapá foi parceira do evento. O secretário municipal de Meio Ambiente, Márcio Pimentel, ressaltou a preocupação do Município com a conscientização sobre o tema. “É sempre importante o Município estar presente nessas ações. Já realizamos esse trabalho por meio da Secretaria de Manutenção Urbanística, mas quando há um parceiro em um dia que marca o Dia da Limpeza, a prefeitura tem que estar presente e hoje estamos aqui com a Secretaria de Meio Ambiente, Guarda Municipal e Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitacional apoiando este evento”.

“A intenção do evento é alertar e mobilizar a população para a questão ambiental e descarte incorreto do lixo, principalmente o plástico. Todo dia é dia de manter os espaços públicos limpos e hoje é um dia especial, pois mais de 20 milhões de pessoas participam deste evento no mundo todo, buscando essa conscientização”, destaca a representante do Instituto Limpa Brasil, Gabriela Lustosa.

O estudante de administração Mateus Azevedo explicou o que motivou a participar da atividade. “A disciplina que eu mais gostei na faculdade foi a de gestão ambiental, quando eu aprendi sobre a preservação do meio ambiente, quando eu entendi que temos que preservar o meio ambiente do planeta para as futuras gerações”.

“Hoje, estamos reunidos para contribuir para chamar a atenção da população que não precisamos de um dia especial para cuidar do meio ambiente, e sim cada um fazer a sua parte no dia a dia. Com pequenas ações de preservação, iremos conseguir minimizar os impactos de poluição dos rios e espaços públicos”, ressaltou Laís Rodrigues, representante do Greenpeace Macapá.

Sobre a data

O Dia Mundial de Limpeza (World Cleanup Day 2019) é uma ação cívica mundial realizada pelo movimento “Let’s do it!”, que surgiu inspirado em uma ação realizada na Estônia, onde, no dia 3 de maio de 2008, 50 mil voluntários limparam mais de 10 mil toneladas de lixo, deixando a Estônia totalmente limpa em apenas 5 horas.

