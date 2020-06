Mega-Sena sorteia nesta quarta-feira prêmio de R$ 7 milhões

As seis dezenas do concurso 2.269 serão sorteadas, a partir das 20h

A Mega-Sena sorteia nesta quarta-feira (10) o prêmio de R$ 7 milhões. As seis dezenas do concurso 2.269 serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O volante, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50.

Veja também:

OMS esclarece que assintomáticos podem transmitir covid-19

Pesquisa mostra que 56% dos fumantes reduziram consumo na quarentena

Pesquisadores querem usar vacina da pólio no combate à covid-19

De acordo com a Caixa, o valor do prêmio principal, caso aplicado na poupança, renderia por mês aproximadamente R$ 12 mil.

Feriado de Corpus Christi

Em função do feriado de Corpus Christi, a Caixa informa que não haverá sorteios e apurações no nesta quinta-feira (11). Dessa forma, os sorteios dos concursos 5.293 da Quina, 2.090 da Dupla Sena, 1.496 da Timemania e 315 do Dia de Sorte serão realizados na sexta-feira (12). Os resultados estarão disponíveis no site da Caixa logo após as apurações.

Curtir isso: Curtir Carregando...