Ator Antônio Pedro morre aos 82 anos

O artista estava internado e morreu de insuficiências renal e cardíaca

O ator Antônio Pedro morreu neste domingo (12), aos 82 anos, de insuficiências renal e cardíaca no Rio de Janeiro. Segundo o g1, ele estava internado em um hospital da cidade. O velório acontece nesta manhã e, às 15h30min, o corpo será levado para cremação.

Nascido em 11 de novembro de 1940, no RJ, Antônio Pedro Borges de Oliveira levou uma vida dedicada às artes. Começou a carreira na década de 1960, fez cursos e especializações em Paris, e atuou como diretor, roteirista, humorista e produtor em dezenas de filmes, peças e obras na televisão.

Sua estreia na TV Globo foi em 1972, na novela O Bofe. Na emissora, participou de várias novelas, humorísticos, infantis e séries como Sassaricando (1987), Bebê a Bordo (1988), e Escolinha do Professor Raimundo (1990/92/94). Seus últimos trabalhos foram em Bom Sucesso (2019), Shippados (2019) e Filhas de Eva (2021).

LEIA MAIS

Xuxa se emociona ao receber homenagem pelo aniversário de 60 anos no “Altas Horas” Xuxa se emociona ao receber homenagem pelo aniversário de 60 anos no “Altas Horas”

Humorista diz que Chico Anysio usava cocaína, e filho ameaça processo: “Ele não está aqui para se defender”Humorista diz que Chico Anysio usava cocaína, e filho ameaça processo: “Ele não está aqui para se defender”

Antônio Pedro também atuou no cinema nacional, onde participou de produções como Gabriela, cravo e canela (1983), Dias Melhores Virão (1989) e O que é isso Companheiro (1997).

Veja mais no site Gauchazh

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...