Ucranianos e paramilitares russos travam combates ferozes pelo controle do centro de Bakhmut

Cidade com pouca importância estratégica tornou-se símbolo da guerra entre os dois países

O Exército ucraniano informou nesta segunda-feira (13) que há “combates ferozes” contra as forças russas pelo controle do centro da cidade de Bakhmut, no leste da Ucrânia, o que foi confirmado pelo grupo paramilitar russo Wagner.

Os russos “atacam de várias direções” para “avançar aos bairros centrais”, disse o Exército ucraniano em coletiva de imprensa.

“Nossos defensores estão infligindo perdas significativas ao inimigo em combates ferozes”, acrescentou.

Por sua vez, o chefe do grupo Wagner, Yevgueni Prigozhin, admitiu que seus combatentes estão encontrando resistência no centro da cidade.

