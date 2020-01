SENAI Amapá abre matrícula para cursos de qualificação profissional

Macapá – O SENAI Amapá está com matrículas abertas para os cursos de qualificação profissional, disponíveis na unidade Macapá. Serão ofertados os cursos de Padeiro, Salgadeiro, Pedreiro, Eletricista Veicular e Eletricista Industrial. As inscrições serão realizadas no período de 13 de janeiro a 10 de fevereiro presencialmente na secretaria da unidade Macapá, em horário comercial.

Para a matrícula são necessários os seguintes documentos: RG, CPF e comprovante de residência. Os cursos terão turmas nos seguintes turnos: Padeiro (220h – tarde); Salgadeiro (160h – manhã); Pedreiro (220h – noite); Eletricista Veicular (264h – tarde); e Eletricista Industrial (240h – noite). As aulas iniciam no dia 10 de fevereiro.

A qualificação profissional é destinada às pessoas que buscam a formação e desenvolvimento de competências de um determinado perfil profissional definido no mercado de trabalho ou tenham a necessidade de se requalificar, em virtude das mudanças tecnológicas e organizacionais.

Mais informações sobre os valores dos cursos podem ser obtidas pelos números (96) 3084-8922, 3084-8923 ou 98414-0331 ou pelo site www.ap.senai.br.

