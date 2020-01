Empreendedores do novo Mercado Central começam a ocupar seus boxes

Os 64 empreendedores do novo Mercado Central começaram a ocupar seus boxes nesta sexta-feira, 10. A mudança para o ambiente que foi todo ampliado e revitalizado faz parte da preparação dos últimos detalhes para a reabertura, que será no dia 16 de janeiro (quinta-feira). O local foi revitalizado com recursos oriundos de emenda parlamentar do senador Randolfe Rodrigues, no valor de R$ 2,5 milhões, e mais R$ 1,2 milhão de contrapartida do Município.

Além da variedade de produtos tradicionais, como verduras, frutas, peixes, carnes, ervas e especiarias, o local ganhará a inclusão da área para a comercialização de artesanato, espaço gourmet, chopperia, sorveteria, tapiocaria, hamburgueria, café, produtos fitness e aquela boa e velha batedeira de açaí do bom.

A empreendedora Socorro Lopes venderá comida fitness e está contando os dias para começar a venda de seus produtos, que é umas das novidades dentro do espaço. “Estou demais ansiosa para começar a trabalhar. Já estou formalizada, toda legalizada, agora, é aguardar a reinauguração. Tenho fé em Deus de que melhorará muito as nossas vendas”, relata a empreendedora.

Segundo o secretário de Gabinete da Prefeitura de Macapá, Sérgio Lemos, a ocupação dos espaços está obedecendo uma metodologia da gestão municipal para não causar qualquer tipo de transtorno. “Foi feito um cronograma de ocupação interna que seguirá horários e turnos para cada um dos empreendedores e áreas de boxes. Pela manhã, serão 12, à tarde outros 12, e assim durante o fim de semana, e se encerra na segunda-feira [13], quando todos estiverem dentro de seus espaços”.

“Os empreendedores são aqueles que já trabalhavam no mercado. São vendedores que têm uma história de mais de trinta, vinte anos de relação comercial com este espaço histórico de Macapá. Além disso, absorvemos os que estavam na área externa. A entrega será um marco, cheia de simbolismo para toda nossa população. Tínhamos trinta vendedores dentro do mercado. Hoje, duplicamos esse número e temos 64 no total”, explica o secretário.

